Joseph Kent, chef för USA:s nationella antiterrorcentrum (NCTC), meddelade på tisdagen att han avgår från sin post i protest mot Trumpadministrationens krig mot Iran.
USA:s antiterrorchef avgår i protest mot kriget i Iran
I ett öppet brev riktat till president Donald Trump, publicerat på hans personliga X-konto, skriver Joseph Kent att han inte längre kan stödja kriget med gott samvete.
”Iran utgjorde inget omedelbart hot mot vår nation, och det är tydligt att vi startade det här kriget efter press från Israel och dess starka amerikanska lobby”, skriver han i brevet, enligt SVT.
Veteran som varit i Irak
Kent, 45 år, är veteran från USA:s specialförband och har genomfört elva utlandstjänstgöringar, bland annat med arméns specialstyrkor i Irak.
Han arbetade även som paramilitär officer vid CIA. Hans hustru Shannon Kent, kryptologitekniker i den amerikanska flottan, dödades i en självmordsattack i Syrien 2019, rapporterar BBC.
I brevet hänvisar Kent till sin militära tjänstgöring och hustruns död. Han skriver att han inte kan stödja att ”nästa generation skickas iväg för att slåss och dö i ett krig som inte gynnar det amerikanska folket”.
Kent hävdar även att högt uppsatta israeliska tjänstemän och inflytelserika amerikanska journalister spridit desinformation som fick Trump att avvika från sin ”America First”-plattform.
Utnämndes av Trump
Kent nominerades av Trump och bekräftades med knapp majoritet av senaten i juli förra året.
Under bekräftelseprocessen kritiserades han av demokrater för kopplingar till extremistgrupper, däribland medlemmar av Proud Boys, rapporterar BBC. Vissa beskriver honom som en spridare av högerextrema konspirationsteorier.
Som chef för NCTC rapporterade Kent direkt till underrättelsechefen Tulsi Gabbard, som tidigare varit en uttalad motståndare till krig med Iran men hållit sig tyst om de senaste militära insatserna, enligt CNBC.
Med sin avgång blir Kent den mest profilerade personen inom Trumpadministrationen som offentligt kritiserat den amerikansk-israeliska operationen i Iran.
Vita huset har i skrivande stund inte kommenterat Kents avgång.