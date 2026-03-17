USA:s antiterrorchef avgår i protest mot kriget i Iran

I ett öppet brev riktat till president Donald Trump, publicerat på hans personliga X-konto, skriver Joseph Kent att han inte längre kan stödja kriget med gott samvete.

”Iran utgjorde inget omedelbart hot mot vår nation, och det är tydligt att vi startade det här kriget efter press från Israel och dess starka amerikanska lobby”, skriver han i brevet, enligt SVT.

Veteran som varit i Irak

Kent, 45 år, är veteran från USA:s specialförband och har genomfört elva utlandstjänstgöringar, bland annat med arméns specialstyrkor i Irak.

Han arbetade även som paramilitär officer vid CIA. Hans hustru Shannon Kent, kryptologitekniker i den amerikanska flottan, dödades i en självmordsattack i Syrien 2019, rapporterar BBC.

I brevet hänvisar Kent till sin militära tjänstgöring och hustruns död. Han skriver att han inte kan stödja att ”nästa generation skickas iväg för att slåss och dö i ett krig som inte gynnar det amerikanska folket”.

Kent hävdar även att högt uppsatta israeliska tjänstemän och inflytelserika amerikanska journalister spridit desinformation som fick Trump att avvika från sin ”America First”-plattform.