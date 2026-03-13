USA utreder kryptobörs – 1,7 miljarder dollar kopplas till Iran

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) utreder hur Iran har använt kryptobörsen Binance för att kringgå USA-sanktioner, rapporterar Wall Street Journal.

Utredningen följer efter att Binance avvecklade en intern granskning som spårat över en miljard dollar i transaktioner kopplade till iranska terrorgrupper, det skriver Wall Street Journal.

Enligt WSJ har myndigheterna kontaktat personer med kunskap om de iranska transaktionerna för att samla bevis. Det är oklart om utredningen riktar sig mot Binance som företag eller enbart mot kunder på plattformen.

Kinesisk man skickade miljoner till kopplade konton

Samtidigt avslöjar Fortune nya detaljer om hur pengarna rörde sig.

Ett VIP-konto på Binance, registrerat på en 79-årig kinesisk man, användes för att skicka motsvarande 439 miljoner dollar i stablecoinen Tether via Tron-blockkedjan till externa plånböcker som interna utredare sedan kopplade till sanktionsbelagda organisationer med band till Iran, däribland Islamiska revolutionsgardet (IRGC).

Trots att transaktionerna började i januari 2025 reagerade Binance först efter att en brottsbekämpande myndighet på Seychellerna i augusti skickade en förfrågan om terrorfinansiering. Kontot blockerades i september 2025 och stängdes i januari 2026.

”Om nästan en halv miljard dollar lämnar ett kundkonto till en enda extern plånbok och sedan snabbt flödar vidare till plånböcker kopplade till en sanktionsbelagd jurisdiktion, det är precis den typ av aktivitet som complianceteam finns till för att fånga upp”, säger Amanda Wick, före detta federal åklagare, till Fortune.