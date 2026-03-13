Amerikanska justitiedepartementet utreder hur Iran använt kryptobörsen Binance för att kringgå sanktioner, efter att interna utredare spårat över en miljard dollar till irankopplade terrorgrupper.
USA utreder kryptobörs – 1,7 miljarder dollar kopplas till Iran
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) utreder hur Iran har använt kryptobörsen Binance för att kringgå USA-sanktioner, rapporterar Wall Street Journal.
Utredningen följer efter att Binance avvecklade en intern granskning som spårat över en miljard dollar i transaktioner kopplade till iranska terrorgrupper, det skriver Wall Street Journal.
Enligt WSJ har myndigheterna kontaktat personer med kunskap om de iranska transaktionerna för att samla bevis. Det är oklart om utredningen riktar sig mot Binance som företag eller enbart mot kunder på plattformen.
Kinesisk man skickade miljoner till kopplade konton
Samtidigt avslöjar Fortune nya detaljer om hur pengarna rörde sig.
Ett VIP-konto på Binance, registrerat på en 79-årig kinesisk man, användes för att skicka motsvarande 439 miljoner dollar i stablecoinen Tether via Tron-blockkedjan till externa plånböcker som interna utredare sedan kopplade till sanktionsbelagda organisationer med band till Iran, däribland Islamiska revolutionsgardet (IRGC).
Trots att transaktionerna började i januari 2025 reagerade Binance först efter att en brottsbekämpande myndighet på Seychellerna i augusti skickade en förfrågan om terrorfinansiering. Kontot blockerades i september 2025 och stängdes i januari 2026.
”Om nästan en halv miljard dollar lämnar ett kundkonto till en enda extern plånbok och sedan snabbt flödar vidare till plånböcker kopplade till en sanktionsbelagd jurisdiktion, det är precis den typ av aktivitet som complianceteam finns till för att fånga upp”, säger Amanda Wick, före detta federal åklagare, till Fortune.
Ett flöde på miljarder dollar
Utredarna identifierade även en 38-årig kinesisk kvinna vars VIP-konto skickade närmare 200 miljoner dollar till samma iranska nätverk.
De båda kontona delade troligen samma enhet vid inloggning, vilket tyder på att samma person eller tredje part kontrollerade båda.
Totalt spårade utredarna 1,7 miljarder dollar som flödat från Binance-konton till ett kluster av irankopplade plånböcker, kallade ”Entity A”.
En betydande del gick via Blessed Trust, ett Hongkong-baserat betalningsföretag som även utförde administrativa tjänster åt Binance.
Binance slår ifrån sig
Binance har försvarat sitt complianceprogram och hävdar att börsen inte direkt genomförde transaktioner med sanktionsbelagda aktörer.
Bolagets compliancechef Noah Perlman säger till Fortune att programmet ”ständigt förbättras och utvecklas”.
Binance har uppgett att utredningen visade att endast 24 miljoner dollar nådde plånböcker kopplade till IRGC.
Interna utredare fick gå
De interna utredare som slog larm avskedades kort efter att de presenterat sina slutsatser.
Binance nekar till att uppsägningarna var kopplade till deras fynd och uppger att de skedde efter brott mot interna riktlinjer för dataskydd, skriver Fortune.
Senator Richard Blumenthal har inlett en utfrågning i senaten om Binances hantering av de iranska transaktionerna.
Han uttrycker oro för att relationen mellan Binance och Trumpadministrationen, efter presidentens benådning av Binancegrundaren Changpeng Zhao i oktober, kan avskräcka tillsynsmyndigheterna.