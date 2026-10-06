USA tömmer oljereserven – Aramco-chefen varnar

USA:s strategiska petroleumreserv, SPR, minskade med nästan 800 000 fat förra veckan. Det visar ny statistik från det amerikanska energidepartementet som släpptes på måndagen, rapporterar Yahoo Finance.

Reserven rymmer nu 283 miljoner fat, jämfört med 283,77 miljoner veckan innan. Det motsvarar ungefär två veckors amerikansk oljeförbrukning, enligt Yahoo Finance beräkning.

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Nivån är redan den lägsta sedan oktober 1982. Men uttagen kan snart öka.

Vill sälja 40 miljoner fat till

Trumpadministrationen har bjudit in oljebolag att lämna bud på upp till 40 miljoner fat ur reserven. Tanken är att bolagen senare ska lämna tillbaka oljan med ytterligare fat som premie. Processen pågår, och det är oklart om bolagen accepterar villkoren.

Genomförs försäljningen hamnar reserven på den lägsta nivån sedan mätningarna började 1982, när den fortfarande byggdes upp under Ronald Reagan.

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En tjänsteman i Vita huset säger till Yahoo Finance att Donald Trump avser att fullfölja löftet om att släppa totalt 172 miljoner fat ur reserven. Beskedet kom i mars som en del av en global frisläppning av statlig olja efter krigsutbrottet i Iran.

Energiminister Chris Wright sade då till Fox News att uttagen skulle ske under ungefär fyra månader och att han inte trodde att konflikten skulle pågå så länge. Han lovade också att reserven skulle fyllas på med omkring 200 miljoner fat inom ett år.

Sju månader senare fortsätter uttagen i jämn takt, och någon påfyllning har ännu inte inletts.