USA:s strategiska oljereserv har krympt till den lägsta nivån på över 40 år, och Trumpadministrationen vill sälja ytterligare 40 miljoner fat. Samtidigt varnar chefen för världens största oljeexportör att de globala lagren är farligt små.
USA tömmer oljereserven – Aramco-chefen varnar
USA:s strategiska petroleumreserv, SPR, minskade med nästan 800 000 fat förra veckan. Det visar ny statistik från det amerikanska energidepartementet som släpptes på måndagen, rapporterar Yahoo Finance.
Reserven rymmer nu 283 miljoner fat, jämfört med 283,77 miljoner veckan innan. Det motsvarar ungefär två veckors amerikansk oljeförbrukning, enligt Yahoo Finance beräkning.
Missa inte: Saudi Aramcos vd: Världens oljebuffert är skrämmande tunn. Realtid
Nivån är redan den lägsta sedan oktober 1982. Men uttagen kan snart öka.
Vill sälja 40 miljoner fat till
Trumpadministrationen har bjudit in oljebolag att lämna bud på upp till 40 miljoner fat ur reserven. Tanken är att bolagen senare ska lämna tillbaka oljan med ytterligare fat som premie. Processen pågår, och det är oklart om bolagen accepterar villkoren.
Genomförs försäljningen hamnar reserven på den lägsta nivån sedan mätningarna började 1982, när den fortfarande byggdes upp under Ronald Reagan.
Läs mer: Putin erbjöd oljeaffär i fredssamtal – köparna nära Trump. Dagens PS
En tjänsteman i Vita huset säger till Yahoo Finance att Donald Trump avser att fullfölja löftet om att släppa totalt 172 miljoner fat ur reserven. Beskedet kom i mars som en del av en global frisläppning av statlig olja efter krigsutbrottet i Iran.
Energiminister Chris Wright sade då till Fox News att uttagen skulle ske under ungefär fyra månader och att han inte trodde att konflikten skulle pågå så länge. Han lovade också att reserven skulle fyllas på med omkring 200 miljoner fat inom ett år.
Sju månader senare fortsätter uttagen i jämn takt, och någon påfyllning har ännu inte inletts.
Pressat inför mellanårsvalet
Trump hävdade i helgen att ett energiavtal med Venezuela gör att reserven snart kan fyllas på gratis. Experter som Yahoo Finance talat med menar att det blir en komplicerad och kostsam process som kan ta flera år.
Läs mer: Pensionsjättar minskar exponeringen mot USA – nervösa över höga värderingar. Realtid
De höga energipriserna är ett politiskt problem för Vita huset, med mindre än en månad kvar till mellanårsvalet. I fredags enades också G7-länderna om att släppa upp till 100 miljoner fat diesel och råolja ur sina beredskapslager under fyra månader.
”Systemet är redan ansträngt”
Samtidigt slår Saudi Aramcos vd Amin Nasser larm. Han beskrev på måndagen världens oljebuffert som ”skrämmande tunn” när han talade på Energy Intelligence Forum i London, enligt Financial Times.
Enligt Nasser har kriget mellan USA, Israel och Iran minskat utbudet från regionen med nästan tre miljarder fat. Över en miljard fat har tagits ur lagren för att dämpa bristen.
Han betonade att frisläppta lager bara köper tid och inte löser obalansen mellan utbud och efterfrågan. Att bygga upp lagren igen kan ta upp till två år, enligt Nasser, skriver QZ, även efter att Hormuzsundet öppnats helt.
Världen gick in i krisen med omkring tio miljarder fat i lager. I dag återstår mindre än sex miljarder fat kommersiella lager, men bara en bråkdel är praktiskt tillgänglig.
Nasser hänvisade också till ett allvarligt scenario från IMF där den globala tillväxten sjunker till två procent nästa år medan inflationen stiger över sex procent, en risk som även Goldman Sachs varnat för i form av kraftigt stigande oljepriser.