Amin Nasser är en av oljebranschens mäktigaste män i form av vd för Saudi Aramco. Nu ger han sin syn på energikrisen.
Saudi Aramcos vd: Världens oljebuffert är skrämmande tunn
Världens oljelager har minskat kraftigt under konflikten i Mellanöstern och kan ta upp till två år att bygga upp igen.
Det menar Saudi Aramcos vd Amin Nasser.
Kriget mellan USA, Israel och Iran har enligt Nasser minskat oljeutbudet från regionen med närmare tre miljarder fat under de senaste sju månaderna.
Mycket olja har försvunnit från marknaden
Det motsvarar omkring hälften av den råolja och de raffinerade oljeprodukter som normalt skulle ha passerat genom Hormuzsundet under perioden, skriver Financial Times.
Över en miljard fat har samtidigt tagits från lager för att kompensera för bortfallet. Regeringar har släppt mer än 300 miljoner fat från strategiska reserver och beslutat om ytterligare uttag.
Nasser bedömer att mindre än sex miljarder fat återstår i kommersiella lager globalt, varav merparten i praktiken inte är tillgängligt.
”Systemet är redan ansträngt, och med väldigt lite annat som världen kan vända sig till är bufferten skrämmande tunn”, sa han på Energy Intelligence Forum-konferensen i London.
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Kan dröja upp till två år
Även om konflikten skulle upphöra kan det enligt Nasser ta upp till två år att återställa lagernivåerna, eftersom oljelagren måste byggas upp samtidigt som den löpande efterfrågan ska mötas.
Oljeleveranserna från Gulfstaterna har samtidigt börjat återhämta sig.
Enligt Kpler uppgick exporterna till 15,5 miljoner fat per dag förra månaden, den högsta nivån sedan krigets början och mer än 80 procent av volymerna före konflikten.
Transporterna har dock blivit betydligt dyrare och den fysiska oljemarknaden är fortsatt pressad. Priserna på Nordsjöolja för leverans denna månad har stigit till de högsta nivåerna sedan april.
Saudi Aramco undersöker ytterligare exportvägar för saudisk olja samt möjligheten att bygga ut lagringskapaciteten utomlands. Syftet är att minska sårbarheten för framtida störningar i oljeleveranserna.
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