Saudi Aramcos vd: Världens oljebuffert är skrämmande tunn

Världens oljelager har minskat kraftigt under konflikten i Mellanöstern och kan ta upp till två år att bygga upp igen.

Det menar Saudi Aramcos vd Amin Nasser.

Kriget mellan USA, Israel och Iran har enligt Nasser minskat oljeutbudet från regionen med närmare tre miljarder fat under de senaste sju månaderna.

Mycket olja har försvunnit från marknaden

Det motsvarar omkring hälften av den råolja och de raffinerade oljeprodukter som normalt skulle ha passerat genom Hormuzsundet under perioden, skriver Financial Times.

Över en miljard fat har samtidigt tagits från lager för att kompensera för bortfallet. Regeringar har släppt mer än 300 miljoner fat från strategiska reserver och beslutat om ytterligare uttag.

Nasser bedömer att mindre än sex miljarder fat återstår i kommersiella lager globalt, varav merparten i praktiken inte är tillgängligt.

”Systemet är redan ansträngt, och med väldigt lite annat som världen kan vända sig till är bufferten skrämmande tunn”, sa han på Energy Intelligence Forum-konferensen i London.

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