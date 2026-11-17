Hundratals anställda varslas, fabriker stängs och hela verksamheter läggs ned.

Men i de svenska företagens pressmeddelanden är framtiden ljusare än någonsin.

Realtid har grävt i Cision, TT:s och Mynewsdesks arkiv och hittat tio rubriker där verkligheten och PR-avdelningen tycks befinna sig i lite olika universum.

Det finns uppenbarligen inget så positivt som att göra sig av med personal. Företag blir snabbare, starkare, mer kundnära och bättre rustade för framtiden. Ibland expanderar de rentav – genom att varsla hundratals anställda.

När vård-IT-bolaget Cambio på tisdagen meddelade att personalstyrkan ska minska fick pressmeddelandet rubriken ”Cambio tar nästa steg mot en snabbare och mer kundnära organisation”. Det fick oss att undra hur det ser ut hos andra företag.

Vi gick därför igenom svenska pressmeddelanden. Resultatet är en liten guldgruva av företagskommunikation, där uppsägningar och nedläggningar regelbundet kläs i ord som tillväxt, transformation och effektivisering.

Här är tio av de mest anmärkningsvärda exemplen, från årets varsel till ett par historiska mästerverk.

1. Volkswagen: ”Styrelsen godkänner Future Plan 2030: En stark signal för Volkswagen-koncernen”

Översättning: Omkring 50 000 tjänster ska bort.

I september 2026 presenterade Volkswagen en framtidsplan fylld av investeringar, konkurrenskraft och långsiktig utveckling. Pressmeddelandet, distribuerat på svenska, talar om en stark signal för koncernen.

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En bit längre ned framgår att omkring 50 000 tjänster bedöms behöva försvinna. Det gäller den tyska koncernen och handlar om planerade personalminskningar över tid.

En stark signal för framtiden, onekligen. Möjligen inte den signal de anställda hoppades på.

Original på Via TT

2. NOTE: ”NOTE anpassar för fortsatt expansion”

Vad som faktiskt händer: 195 anställda varslas.

Ett närmast fulländat exempel från oktober 2004. Elektroniktillverkaren presenterade en europeisk expansionsstrategi – och varslade samtidigt 195 personer i Norrtälje, Lund och Borås.

Expansionen skulle bland annat ske genom att volymtillverkning flyttades till Centraleuropa.

För de svenska medarbetarna blev expansionen alltså något mindre omfattande.

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Original på Cision

3. Cambio: ”Cambio tar nästa steg mot en snabbare och mer kundnära organisation”

Vad som faktiskt händer: Personalstyrkan ska minska.

Den 17 november 2026 berättade vård-IT-bolaget Cambio att organisationen ska förändras för att skapa snabbare beslutsvägar, effektivare arbetssätt och ökat kundfokus.

Förändringen innebär också att personalstyrkan ska minska. Någon exakt siffra framgår inte av beskedet.

Det är inte helt uppenbart varför färre anställda automatiskt skulle göra företaget mer kundnära. Men det låter förstås betydligt bättre än ”Cambio ska minska personalstyrkan”.

Original på Cision

4. Länsförsäkringar: ”Länsförsäkringar AB genomför förändringsarbete för ökad effektivitet”

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Vad som faktiskt händer: 400 tjänster varslas.

I oktober 2026 berättade försäkringskoncernen om ökad kundnytta, långsiktig konkurrenskraft och en framtidssäkrad organisation.

Det konkreta innehållet var ett varsel om 400 tjänster och en plan att minska kostnaderna med minst två miljarder kronor.

Effektivitet är ett fantastiskt användbart ord. Det fungerar även när 400 personer riskerar att förlora sina arbeten.

Original på Cision

5. Swedavia: ”Swedavia vidtar åtgärder för att säkra konkurrenskraft och möta förändrade marknadsvillkor”

Vad som faktiskt händer: 125 anställda varslas.

I januari 2019 presenterade det statliga flygplatsbolaget ett omfattande förändringsarbete.

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Det handlade om att effektivisera verksamheten, stärka konkurrenskraften och bättre möta marknadens behov. Det handlade också om att varsla 125 personer.

Ett varsel är alltså inte nödvändigtvis ett varsel. Det kan också vara ett sätt att möta förändrade marknadsvillkor.

Original på Mynewsdesk

6. Paulig: ”Paulig bekräftar ny organisationsstruktur för att stärka tillväxt och konkurrenskraft”

Vad som faktiskt händer: 45 tjänster försvinner genom uppsägningar.

Företaget bakom bland annat Santa Maria presenterade i oktober 2026 en organisation som ska möjliggöra snabbare beslut, ökat kundfokus och fortsatt tillväxt.

I samma meddelande framgår att förändringarna innebär att personalstyrkan minskas med 45 tjänster globalt genom uppsägningar.

Tillväxt för bolaget. Krympning för personalstyrkan.

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Original på Cision

7. Moelven: ”Moelven Limtre stärker konkurrenskraften med ny produktionsstruktur”

Vad som faktiskt händer: Omkring 20 operatörstjänster ska bort i Norge.

I maj 2026 berättade träindustrikoncernen Moelven om en modernare och mer specialiserad produktion.

Förändringen innebär att bemanningen i norska Moelv ska minska med omkring 20 operatörer. Samtidigt behöver verksamheten i svenska Töreboda tio nya inhyrda medarbetare.

En produktionsstruktur som alltså är starkare, åtminstone om man frågar företaget.

Original på Via TT

8. Nobia: ”Nobia presenterar kostnadsbesparingar om 150 MSEK och tar nästa steg i omställningen till en mer motståndskraftig nordisk operativ modell”

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Vad som faktiskt händer: Personalminskningar och nedlagda kontor.

Kökskoncernen berättade den 3 november 2026 om en mer motståndskraftig organisation.

Åtgärderna omfattar personalminskningar i koncernen, nedläggning av inköpskontoret i Shanghai och stängning av servicecentret i Vilnius. Något totalt antal berörda tjänster anges inte.

Den som kan säga ”mer motståndskraftig nordisk operativ modell” utan att staka sig borde åtminstone få behålla jobbet.

Original på Cision

9. Södra: ”Södra anpassar organisationen för stärkt konkurrenskraft”

Vad som faktiskt händer: 200 tjänster varslas.

Skogskoncernen meddelade i oktober 2025 att den skulle stå bättre rustad för framtiden.

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Anpassningen innebar att 200 tjänster varslades vid verksamheterna i Mönsterås, Mörrum, Värö och Växjö.

Södras organisation skulle bli mer konkurrenskraftig. De berörda medarbetarna fick samtidigt konkurrera om färre jobb.

Original på Cision

10. Telia: ”Telia föreslår ytterligare lokalisering av verksamheten och avser nå årliga bruttobesparingar om SEK 1 miljard”

Vad som faktiskt händer: Cirka 900 positioner ska bort.

I oktober 2026 meddelade Telia att bolaget ska bli enklare, snabbare och mer effektivt.

Planen omfattar en minskning med omkring 900 positioner i fem länder, varav cirka 260 i Sverige. Även resurskonsulter ingår i siffrorna.

Det är svårt att inte imponeras över hur mycket bättre ett personalvarsel låter när det beskrivs som lokalisering av verksamheten.

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Original på Cision