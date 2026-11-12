EU:s bedrägeribekämpningsmyndighet OLAF redovisar i dag en internationell insats där 2,1 miljoner piratkopierade produkter beslagtagits. En fabrik utanför Madrid med kapacitet för 800 000 plagg årligen har också slagits ut.
Fabriken gjorde 800 000 falska fotbollströjor om året – nu är den stängd
Insatsen riktades mot förfalskade produkter kopplade till fotbolls-VM 2026, som spelades i USA, Kanada och Mexiko i somras. Totalt beslagtogs över 2,1 miljoner varor till ett uppskattat värde av omkring 132 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 1,45 miljarder kronor. Det framgår av OLAF:s pressmeddelande.
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Utöver de fysiska beslagen stängdes 3 300 nätbutiker. Mer än 419 000 annonser plockades bort från stora e-handelsplattformar, och de var värda omkring 4,2 miljoner euro, cirka 46 miljoner kronor.
Från tröjor till whisky
Beslagen bestod till största delen av sportkläder, sportskor, kepsar och strumpor. Men tullmyndigheterna stoppade också leksaker, nyckelringar, flaggor och troféer. Även livsmedel fanns med i form av förfalskade chips och whiskyflaskor.
Operationen samordnades av OLAF som en så kallad gemensam tulloperation. Tullmyndigheter från 23 EU-länder deltog, tillsammans med Brasilien, Kanada, Egypten, Mexiko, Marocko, Senegal och Turkiet. I USA leddes arbetet av IPR Center, myndighetssamarbetet mot immaterialrättsbrott, och i Latinamerika av polissamarbetet Ameripol.
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Myndigheterna delade information om misstänkta sändningar i realtid, så att de kunde övervakas samtidigt i olika delar av världen. Enligt OLAF förhindrades tiotals miljoner potentiella försäljningar eftersom ingripandena skedde innan försäljningen nådde sin topp.
”Ingen enskild myndighet kan hantera det här på egen hand”, säger OLAF:s generaldirektör Petr Klement i en kommentar.
Han framhåller också att förfalskningar kopplade till stora idrottsevenemang skadar både seriösa företag och de offentliga intäkterna.
Tillverkade på beställning i Spanien
Insatsens mest uppseendeväckande del är fabriken utanför Madrid. Enligt Agencia Tributaria, den spanska skattemyndigheten som också ansvarar för tullen, låg fabriken i ett lager i Getafe söder om Madrid. Tullens utredare gick in i lokalen den 1 juni och hittade tolv maskiner, sex för tryck på textil och sex för pressning. Maskinerna värderas till omkring 300 000 euro.
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Fabriken tillverkade förfalskade plagg på beställning, med en uppskattad kapacitet på minst 800 000 plagg om året. Enligt den spanska myndigheten är det nytt att den här typen av förfalskningar tillverkas inom landet i stället för att importeras.
Vid ett separat tillslag i ett logistiklager i Humanes den 19 juni beslagtogs omkring 2 000 förfalskade landslagströjor från lag som spelade i VM. Den spanska myndigheten nämner inga gripanden.
Enligt nyhetsbyrån EFE omfattade operationen totalt ett trettiotal länder.
EU en huvudmarknad för förfalskningar
Beslagen är bara en bråkdel av den globala handeln med förfalskade varor. Enligt OECD och EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO motsvarade förfalskade varor upp till 2,3 procent av världshandeln 2021. I EU var andelen 4,7 procent av den totala importen.
Realtid har tidigare skrivit om hur kopiemarknaden kostar EU:s kläd-, kosmetik- och leksaksindustri miljarder varje år. Arbetet har också blivit svårare när handeln flyttat ut på nätet. Varorna skickas numera ofta i små försändelser direkt till konsumenter, vilket gör dem svårare att upptäcka.
Efterfrågan finns trots allt. Enligt en EUIPO-undersökning som Dagens PS rapporterat om tycker var tredje europé att det är acceptabelt att köpa förfalskningar när originalet är för dyrt.