Fabriken gjorde 800 000 falska fotbollströjor om året – nu är den stängd

Insatsen riktades mot förfalskade produkter kopplade till fotbolls-VM 2026, som spelades i USA, Kanada och Mexiko i somras. Totalt beslagtogs över 2,1 miljoner varor till ett uppskattat värde av omkring 132 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 1,45 miljarder kronor. Det framgår av OLAF:s pressmeddelande.

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Utöver de fysiska beslagen stängdes 3 300 nätbutiker. Mer än 419 000 annonser plockades bort från stora e-handelsplattformar, och de var värda omkring 4,2 miljoner euro, cirka 46 miljoner kronor.

Från tröjor till whisky

Beslagen bestod till största delen av sportkläder, sportskor, kepsar och strumpor. Men tullmyndigheterna stoppade också leksaker, nyckelringar, flaggor och troféer. Även livsmedel fanns med i form av förfalskade chips och whiskyflaskor.

Operationen samordnades av OLAF som en så kallad gemensam tulloperation. Tullmyndigheter från 23 EU-länder deltog, tillsammans med Brasilien, Kanada, Egypten, Mexiko, Marocko, Senegal och Turkiet. I USA leddes arbetet av IPR Center, myndighetssamarbetet mot immaterialrättsbrott, och i Latinamerika av polissamarbetet Ameripol.

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Myndigheterna delade information om misstänkta sändningar i realtid, så att de kunde övervakas samtidigt i olika delar av världen. Enligt OLAF förhindrades tiotals miljoner potentiella försäljningar eftersom ingripandena skedde innan försäljningen nådde sin topp.

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”Ingen enskild myndighet kan hantera det här på egen hand”, säger OLAF:s generaldirektör Petr Klement i en kommentar.

Han framhåller också att förfalskningar kopplade till stora idrottsevenemang skadar både seriösa företag och de offentliga intäkterna.