Gratisperioden som blir ett dyrt abonnemang – nu vill EU sätta stopp

EU-kommissionen presenterade på onsdagen sitt förslag till en ny konsumentlag, Digital Fairness Act. Enligt kommissionen ska konsumenter få lika starkt skydd när de handlar på nätet som när de handlar i en vanlig butik.

Michael McGrath, EU-kommissionär med ansvar för konsumentskydd, kallar förslaget den mest ambitiösa reformen av EU:s konsumentregler på en generation.

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Samtidigt föreslår kommissionen hårdare tillsyn. Den vill själv kunna utreda storskaliga överträdelser som påverkar hela den inre marknaden. Den ska också kunna dela ut böter på upp till 6 procent av ett företags globala årsomsättning. I dag sköter nationella myndigheter i huvudsak tillsynen. Bolag utanför EU ska dessutom behöva utse ett juridiskt ombud inom unionen.

Svartlista för manipulativ design

Kärnan i förslaget är en lista över så kallade dark patterns som alltid ska räknas som otillåtna. Det framgick av ett utkast som Euronews tog del av före presentationen. Myndigheterna skulle då inte längre behöva visa att en konsument har skadats i varje enskilt fall.

Det blir bland annat förbjudet att påstå att en vara nästan är slutsåld när den inte är det. Det ska bli lättare att säga upp abonnemang, och gratisperioder ska inte kunna övergå i betalda abonnemang utan att kunden märker det. Automatiska förlängningar som kunden inte vill ha ska stoppas.

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Konsumenter ska också ha rätt att prata med en människa i kundtjänsten. Enligt utkastet ska abonnemangstjänster ha en tydlig knapp för att avsluta avtalet.

Problemet är utbrett. En studie från EU-kommissionen 2022 visade att 97 procent av de mest populära sajterna och apparna använde manipulativ design, skriver EUobserver.