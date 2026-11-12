EU-kommissionen vill förbjuda manipulativ design och krångliga uppsägningar, och stoppa pay-to-win-funktioner för barn. Bolag som bryter mot reglerna kan få böter på upp till 6 procent av sin globala omsättning, men först måste förslaget gå igenom en lång förhandling.
Gratisperioden som blir ett dyrt abonnemang – nu vill EU sätta stopp
EU-kommissionen presenterade på onsdagen sitt förslag till en ny konsumentlag, Digital Fairness Act. Enligt kommissionen ska konsumenter få lika starkt skydd när de handlar på nätet som när de handlar i en vanlig butik.
Michael McGrath, EU-kommissionär med ansvar för konsumentskydd, kallar förslaget den mest ambitiösa reformen av EU:s konsumentregler på en generation.
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Samtidigt föreslår kommissionen hårdare tillsyn. Den vill själv kunna utreda storskaliga överträdelser som påverkar hela den inre marknaden. Den ska också kunna dela ut böter på upp till 6 procent av ett företags globala årsomsättning. I dag sköter nationella myndigheter i huvudsak tillsynen. Bolag utanför EU ska dessutom behöva utse ett juridiskt ombud inom unionen.
Svartlista för manipulativ design
Kärnan i förslaget är en lista över så kallade dark patterns som alltid ska räknas som otillåtna. Det framgick av ett utkast som Euronews tog del av före presentationen. Myndigheterna skulle då inte längre behöva visa att en konsument har skadats i varje enskilt fall.
Det blir bland annat förbjudet att påstå att en vara nästan är slutsåld när den inte är det. Det ska bli lättare att säga upp abonnemang, och gratisperioder ska inte kunna övergå i betalda abonnemang utan att kunden märker det. Automatiska förlängningar som kunden inte vill ha ska stoppas.
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Konsumenter ska också ha rätt att prata med en människa i kundtjänsten. Enligt utkastet ska abonnemangstjänster ha en tydlig knapp för att avsluta avtalet.
Problemet är utbrett. En studie från EU-kommissionen 2022 visade att 97 procent av de mest populära sajterna och apparna använde manipulativ design, skriver EUobserver.
Spelbolagen pekas ut
Spelbranschen får några av de tydligaste kraven. Spelfunktioner som liknar hasardspel, till exempel pay-to-win och pay-to-progress, ska förbjudas för minderåriga. När spelare köper något med virtuella valutor ska det framgå tydligt vad det kostar.
Förslaget kan få stor betydelse för spelbranschen, särskilt där virtuella valutor används, skriver Gamesindustry.biz. Svenska bolag som bland annat Stillfront tjänar en stor del av sina pengar på köp inne i spelen.
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Förslaget gäller också andra områden. Konsumenter ska kunna stänga av beroendeframkallande funktioner som uppmuntrar till överkonsumtion.
Influencers måste tydligt redovisa reklam. Riktad reklam och personliga priser som vänder sig till barn eller bygger på känsliga uppgifter begränsas. Vid dynamisk prissättning av konsert- och sportbiljetter ska virtuella köer visa både det aktuella priset och det högsta möjliga priset.
Kritik från båda håll
Techbranschen svarade snabbt. Branschorganisationerna European Tech Alliance, CCIA Europe och ITI varnar för att lagen gör det befintliga regelverket mer komplicerat, rapporterar MLex. De pekar på rättsosäkerhet, överlapp med befintliga regler och risker för integriteten.
Svenskt näringsliv har varit skeptiskt länge. När EU-kommissionen tog in synpunkter förra året skrev Svenskt Näringsliv och de andra nordiska näringslivsorganisationerna att EU först borde skilja verkliga luckor i lagen från brister i tillsynen.
Konsumentorganisationerna välkomnar förslaget. Agustín Reyna, generaldirektör för den europeiska konsumentorganisationen BEUC, säger till EUobserver att konsumenterna länge har känt sig maktlösa inför krångliga uppsägningar, otydliga biljettpriser och varningar om att varor snart tar slut.
Andra tycker att förslaget inte går tillräckligt långt. Digitalrättsorganisationen EDRi påpekar att funktioner som autoplay och oändlig scrollning inte förbjuds, utan bara ska gå att stänga av. Enligt Itxaso Domínguez de Olazábal, policyrådgivare på EDRi, lämnar det stor osäkerhet och riskerar att leda till utdragna prövningar från fall till fall.
Kommissionen räknar själv med att reglerna kan spara EU:s konsumenter upp till 13,7 miljarder euro per år. Förslaget ska nu förhandlas i Europaparlamentet och ministerrådet innan det kan bli lag.