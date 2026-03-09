Ungern har omhändertagit sju ukrainska medborgare som transporterade kontanter och guld till ett värde av över 80 miljoner dollar genom landet. Händelsen har trappat upp den redan infekterade konflikten mellan grannländerna.
Ungern beslagtar ukrainskt guld för hundratals miljoner
Ungerns skatte- och tullmyndighet (NAV) stoppade två pansarfordon på väg från Österrike till Ukraina i vad myndigheterna kallade en ”ukrainsk guldkonvojoperation”.
Enligt de ungerska myndigheterna bestod lasten av omkring 40 miljoner dollar, 35 miljoner euro och nio kilo guld, värt cirka 1,5 miljoner dollar vid rådande guldpris. Personerna som greps bar militära taktiska uniformer vid gripandet.
Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó hävdade att pengarna och guldet misstänktes tillhöra den ”ukrainska krigsmaffian”. Han säger också att ukrainare sedan januari transporterat cirka 900 miljoner dollar, 420 miljoner euro samt 146 kilo guld i kontanter genom Ungern, enligt Mining.com.
Premiärminister Viktor Orbáns politiske direktör Balázs Orbán ställde frågan på plattformen X: vems pengar är detta, och vem gynnas av dem?
Ukraina fördömer insatsen
Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha fördömde omedelbart agerandet och kallade det ”statsterrorism och utpressning”.
Han hävdade också att beslagtagningen var en del av Ungerns valkampanj.
Enligt den ukrainska regeringen var de gripade anställda vid den statliga banken Oschadbank och genomförde en rutinöverföring av valuta och ädelmetaller.
Vilket var nödvändig eftersom Ukrainas luftrum är stängt till följd av Rysslands invasion.
Konflikten handlar dock om mer än guldtransporten. Oljeflödet från Ryssland till Ungern via ukrainskt territorium är avbrutet efter ryska attacker mot ledningen, men Ungern anklagar Ukraina för att ljuga om skadorna, skriver TT.
Orbán har hotat att stoppa transporter genom Ungern som är viktiga för Ukraina tills oljeleveranserna återupptas.
Zelenskyjs ilska
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har å sin sida öppnat för reparation av ledningen men varnat för att det tar minst fyra veckor.
Han är upprörd över Orbáns agerande och anser att den ungerska premiärministern utnyttjar situationen för att vända en hotande valförlust.
I skarpa ordalag sade Zelenskyj att han var beredd att ge Orbáns adress till Ukrainas väpnade styrkor. Ett uttalande som genast väckte ramaskri i Budapest.
Ukraina används i valkampanjen
Orbáns valkampanj präglas just av Ukrainafrågan.
Statligt finansierade kampanjer med affischer och AI-genererade filmer har dominerat gatubilden i Budapest de senaste veckorna. Där har budskapet varit att Bryssel kräver ungerska pengar för att stödja kriget.
Kritiker menar att strategin syftar till att väcka rädsla snarare än att adressera inhemska problem som stigande levnadskostnader och korruptionsanklagelser.
Med valet bara drygt en månad bort och oppositionsledaren Péter Magyar i ledning i opinionsmätningarna, framstår guldbeslagen som ytterligare ett kapitel i Orbáns strategi att göra Ukraina till den centrala valfrågan.