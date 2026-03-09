Ungern beslagtar ukrainskt guld för hundratals miljoner

Ungerns skatte- och tullmyndighet (NAV) stoppade två pansarfordon på väg från Österrike till Ukraina i vad myndigheterna kallade en ”ukrainsk guldkonvojoperation”.

Enligt de ungerska myndigheterna bestod lasten av omkring 40 miljoner dollar, 35 miljoner euro och nio kilo guld, värt cirka 1,5 miljoner dollar vid rådande guldpris. Personerna som greps bar militära taktiska uniformer vid gripandet.

Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó hävdade att pengarna och guldet misstänktes tillhöra den ”ukrainska krigsmaffian”. Han säger också att ukrainare sedan januari transporterat cirka 900 miljoner dollar, 420 miljoner euro samt 146 kilo guld i kontanter genom Ungern, enligt Mining.com.

Premiärminister Viktor Orbáns politiske direktör Balázs Orbán ställde frågan på plattformen X: vems pengar är detta, och vem gynnas av dem?

Ukraina fördömer insatsen

Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha fördömde omedelbart agerandet och kallade det ”statsterrorism och utpressning”.

Han hävdade också att beslagtagningen var en del av Ungerns valkampanj.

Enligt den ukrainska regeringen var de gripade anställda vid den statliga banken Oschadbank och genomförde en rutinöverföring av valuta och ädelmetaller.

Vilket var nödvändig eftersom Ukrainas luftrum är stängt till följd av Rysslands invasion.

Konflikten handlar dock om mer än guldtransporten. Oljeflödet från Ryssland till Ungern via ukrainskt territorium är avbrutet efter ryska attacker mot ledningen, men Ungern anklagar Ukraina för att ljuga om skadorna, skriver TT.

Orbán har hotat att stoppa transporter genom Ungern som är viktiga för Ukraina tills oljeleveranserna återupptas.