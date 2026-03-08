Dyrt bränsle bara början: "Historiens största störning i oljeutbudet"

Medan analytiker varnar för ransonering och en ”snara som dras åt” kring världsekonomin, finns det de som menar att de höga priserna kommer att medföra lösningen på krisen.

Det är en dramatisk vecka som just lagts till handlingarna. Terminerna på den amerikanska WTI-oljan har rusat med hela 36 procent till 91,20 dollar per fat och bränslepriserna är de högsta i USA sedan Trump tog tillbaka makten över Vita huset.

Samtidigt varnar Qatars energiminister för att det pågående Irankriget kan driva upp priset till 150 dollar.

För svenska konsumenter är effekten omedelbar. Vid pumpen har bensinpriset redan klättrat, och når oljan 100 dollar spås litern kosta uppåt 18 kronor. Men det är inte priset i sig som skrämmer experterna mest.

Som Daniel Yergin konstaterar till Fortune: omfattningen av denna kris beror helt på hur länge störningarna i Mellanöstern varar.

Utbudschock utan motstycke

Energiveteranen Daniel Yergin, vice ordförande för S&P Global, menar att vi nu ser konturerna av ett mardrömsscenario. Enligt honom står den globala marknaden inför den största störningen i oljeutbudet som någonsin skådats, vilket riskerar att lamslå världshandeln.

Daniel Yergin understryker i Fortune att omfattningen av krisen helt beror på hur utdragna störningarna i Mellanöstern blir. Han pekar på att osäkerheten kring sjöfarten och de logistiska utmaningarna med att skydda tankfartyg skapar en instabilitet som marknaden aldrig tidigare behövt prissätta.