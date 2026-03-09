Flygpriserna från Dubai skenar i krigets skugga

Biljetter för över 400 000 kronor

För många resenärer är det första steget att försöka boka en ny biljett hem. Men efterfrågan exploderar när flyg ställs in.

En fransk resenär i Vietnam berättar i en intervju med RTL att hon fått notiser om flyg till Paris för över 35 000 euro.

”Du får ett meddelande om att du inte ska vänta för länge med att boka. Men när du öppnar appen kostar biljetten mer än 35 000 euro. Då vill man bara gråta.”

Sådana priser uppstår när det bara finns ett fåtal platser kvar och bokningen sker i sista minuten. Ofta återstår då endast business class eller first class.

En plats på UD:s charterflyg från Dubai kostade runt 12 000 kronor. (Foto: TT)

Alternativa vägar hem

Resenärer försöker därför hitta alternativa rutter via andra hubbar i Asien.

Vanliga omvägar just nu är via:

Seoul

Tokyo

Singapore

Bangkok

Därifrån går det ibland att hitta flyg till Europa som undviker Mellanösterns luftrum.

Men lösningen kan innebära flera extra flygningar, nya hotellnätter och betydligt högre kostnader.

UD-charter kostar runt 12 000 kronor

För svenskar som fastnar i regionen kan staten ibland organisera särskilda hemtransporter.

När Sverige nyligen chartrade ett flyg från Dubai kostade biljetten cirka 12 000 kronor per vuxen och runt 9 000 kronor per barn. Barn under två år reste kostnadsfritt.

Staten betalar alltså inte resan – principen är att resenären ska stå för biljettkostnaden, men till självkostnadspris.

I jämförelse med marknadspriser på hundratusentals kronor framstår UD-flyget nästan som ett lågprisalternativ.

Dubai är en central knutpunkt för flyg mellan Europa, Afrika och Asien. (Foto: TT/AP)

Flygindustrin känslig för konflikter

Flyget är ett globalt nätverk där störningar snabbt sprider sig. När ett fåtal luftrum stängs kan effekten bli dramatisk.

Organisationen Eurocontrol har tidigare visat att en större omdirigering över Mellanöstern kan förlänga flyg mellan Europa och Sydostasien med upp till två timmar.

Det räcker för att flygplan ska hinna göra färre rotationer per dygn – och då uppstår brist på platser.

När utbudet krymper och efterfrågan exploderar händer det som alltid händer i flygbranschen.

Priserna lyfter snabbare än planet.

