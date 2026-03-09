Kriget i Mellanöstern skakar inte bara regionen utan också världens flygtrafik. När luftrum stängs och flyg ställs in rusar biljettpriserna. I vissa fall har resenärer sett enkelbiljetter till Europa på över 35 000 euro – mer än 400 000 kronor.
Flygpriserna från Dubai skenar i krigets skugga
En flygkris som sprider sig globalt
När luftrum i Mellanöstern begränsas eller stängs påverkar det långt fler än resenärer till själva krigszonen. Regionen fungerar som en av världens viktigaste luftkorridorer mellan Europa och Asien.
Flyg som normalt passerar över Iran, Irak eller Qatar tvingas nu ta stora omvägar. Resultatet blir längre flygtider, högre bränslekostnader och färre tillgängliga flygplan.
Samtidigt fungerar flygplatserna i Dubai, Doha och Abu Dhabi som några av världens största transferhubbar. När trafiken där hackar sprider sig problemen snabbt genom hela flygsystemet.
Hundratusentals passagerare som egentligen bara skulle byta flyg i Gulfregionen riskerar därför att bli strandade.
Läs även: Mellanöstern: Därför gäller inte avbeställningsskyddet
Biljetter för över 400 000 kronor
För många resenärer är det första steget att försöka boka en ny biljett hem. Men efterfrågan exploderar när flyg ställs in.
En fransk resenär i Vietnam berättar i en intervju med RTL att hon fått notiser om flyg till Paris för över 35 000 euro.
”Du får ett meddelande om att du inte ska vänta för länge med att boka. Men när du öppnar appen kostar biljetten mer än 35 000 euro. Då vill man bara gråta.”
Sådana priser uppstår när det bara finns ett fåtal platser kvar och bokningen sker i sista minuten. Ofta återstår då endast business class eller first class.
Alternativa vägar hem
Resenärer försöker därför hitta alternativa rutter via andra hubbar i Asien.
Vanliga omvägar just nu är via:
Seoul
Tokyo
Singapore
Bangkok
Därifrån går det ibland att hitta flyg till Europa som undviker Mellanösterns luftrum.
Men lösningen kan innebära flera extra flygningar, nya hotellnätter och betydligt högre kostnader.
Läs även: Kriget stoppar kryssningar – sex fartyg sitter fast i Dubai och Doha
UD-charter kostar runt 12 000 kronor
För svenskar som fastnar i regionen kan staten ibland organisera särskilda hemtransporter.
När Sverige nyligen chartrade ett flyg från Dubai kostade biljetten cirka 12 000 kronor per vuxen och runt 9 000 kronor per barn. Barn under två år reste kostnadsfritt.
Staten betalar alltså inte resan – principen är att resenären ska stå för biljettkostnaden, men till självkostnadspris.
I jämförelse med marknadspriser på hundratusentals kronor framstår UD-flyget nästan som ett lågprisalternativ.
Flygindustrin känslig för konflikter
Flyget är ett globalt nätverk där störningar snabbt sprider sig. När ett fåtal luftrum stängs kan effekten bli dramatisk.
Organisationen Eurocontrol har tidigare visat att en större omdirigering över Mellanöstern kan förlänga flyg mellan Europa och Sydostasien med upp till två timmar.
Det räcker för att flygplan ska hinna göra färre rotationer per dygn – och då uppstår brist på platser.
När utbudet krymper och efterfrågan exploderar händer det som alltid händer i flygbranschen.
Priserna lyfter snabbare än planet.
