USA går mot stagflation. Landets inflation ökar i december. Samtidigt halveras deras redan låga tillväxt i det fjärde kvartalet samtidigt som man rapporterar oväntat svaga jobbsiffror.
Tunga siffror: USA går mot stagflation
Vita huset kämpar med att sälja in bilden av en blomstrande amerikansk ekonomi. Men i själva verket pekar färska siffror på motsatsen.
En redan usel preliminär tillväxtrapport var i själva verket ännu sämre. Ekonomin växte bara med 0,7 procent. Det näst sämsta kvartalet på flera år, där det enda sämre var första kvartalet 2025.
Dessutom ökar inflationen i januari till 3 procent. Det grusar alla eventuella förhoppningar om en räntesänkning och ger centralbankens återhållsamma linje rätt.
Och utöver det har arbetsmarknaden svalnat rejält. Särskilt den privata sektorn visar bedrövliga siffror.
Sammantaget ser USA ut att både ha stigande inflation och en svag konjunktur. Landet är inte långt bort från det besvärliga tillståndet som ekonomer kallar stagflation.
Dessutom ska man betala tillbaka hundratals miljarder i insamlade tullar.
Kampen om räntan fortsätter
Det är nu ”helt tänkbart” att den amerikanska centralbanken Fed låter bli att sänka räntan över huvud taget i år. Det menar Gregory Daco, chefekonom på EY-Parthenon, i ett kundbrev under gårdagskvällen. Detta trots att en ny Fed-ordförande tillträder under våren, rapporterar Fortune.
Enligt Daco lär ledamöterna i räntekommittén FOMC endast återuppta sänkningarna om det finns tydliga ”goda” skäl, som snabbare och mer uthålliga framsteg mot inflationsmålet på 2 procent, eller tydliga ”dåliga” skäl, i form av en betydande försämring på arbetsmarknaden.
Nya siffror besvärliga för USA
Kärninflationen i USA steg till 3,1 i januari, enligt det så kallade PCE-måttet. Det låg i linje med snittprognosen bland analytiker enligt en sammanställning av prognoser från Bloomberg.
I december låg kärninflationen på 3,0 procent.
PCE-inflationen ses av USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) som det viktigaste prisökningsmåttet när beslut om framtida styrräntor ska fattas. Till skillnad från det vanligare KPI-måttet på inflationen, som baseras på en varukorg, beräknas PCE-inflationen på vad som faktiskt konsumeras, skriver TT.
KPI-inflationen i USA var oförändrad i februari på 2,4 procent, enligt siffror tidigare i veckan.
Samtidigt halveras tillväxtberäkningen för fjärde kvartalet i USA 2025 till 0,7 procent, från tidigare 1,4 procent.
Jobben bidrar till bilden av stagflation
Det försvann 92 000 jobb utanför jordbrukssektorn i USA i februari, visar en rapport från landets arbetsmarknadsdepartement.
Det var en oväntad siffra. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 55 000 nya jobb, enligt Bloombergs sammanställning.
Enbart i den privata sektorn var siffran den svagaste sedan 2020.
Marknadsreaktionerna blev då fallande USA-räntor, svagare dollar och något sjunkande aktiekurser. I Stockholm tilltog börsfallet något till minus 0,9 procent.
Arbetslösheten i februari ökade till 4,4 procent, väntat var 4,3 procent, rapporterar TT.
Tillfälligt bra för dollarn
På kort sikt innebär situationen att USA:s förhållandevis höga styrränta sannolikt förblir på dagens nivå. Marknaden har tidigare räknat med sänkningar, vilket bland annat skjutsat på guldpriset i förtid och pressat ner dollarn.
Men givet höga oljepriser, som gynnar dollarn, och krossade förväntningar på en lägre amerikansk ränta, bidrar det till en stärkt dollar.