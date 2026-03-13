Tunga siffror: USA går mot stagflation

Vita huset kämpar med att sälja in bilden av en blomstrande amerikansk ekonomi. Men i själva verket pekar färska siffror på motsatsen.

En redan usel preliminär tillväxtrapport var i själva verket ännu sämre. Ekonomin växte bara med 0,7 procent. Det näst sämsta kvartalet på flera år, där det enda sämre var första kvartalet 2025.

Dessutom ökar inflationen i januari till 3 procent. Det grusar alla eventuella förhoppningar om en räntesänkning och ger centralbankens återhållsamma linje rätt.

Och utöver det har arbetsmarknaden svalnat rejält. Särskilt den privata sektorn visar bedrövliga siffror.

Sammantaget ser USA ut att både ha stigande inflation och en svag konjunktur. Landet är inte långt bort från det besvärliga tillståndet som ekonomer kallar stagflation.

Dessutom ska man betala tillbaka hundratals miljarder i insamlade tullar.

Kampen om räntan fortsätter

Det är nu ”helt tänkbart” att den amerikanska centralbanken Fed låter bli att sänka räntan över huvud taget i år. Det menar Gregory Daco, chefekonom på EY-Parthenon, i ett kundbrev under gårdagskvällen. Detta trots att en ny Fed-ordförande tillträder under våren, rapporterar Fortune.

Enligt Daco lär ledamöterna i räntekommittén FOMC endast återuppta sänkningarna om det finns tydliga ”goda” skäl, som snabbare och mer uthålliga framsteg mot inflationsmålet på 2 procent, eller tydliga ”dåliga” skäl, i form av en betydande försämring på arbetsmarknaden.