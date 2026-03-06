Trumps olagliga tullar: Fullständigt fiasko för konsumenterna

Föreställ dig att svenska staten skulle inför höga tullar, som innebär att företagen höjer priset på importerade varor för att täcka sina kostnader.

Tänk dig sedan att tullarna ogiltigförklaras och att företagen ska få tillbaka sina pengar. Men du – som betalat extra när du köpt importerat – får inte tillbaka en krona.

Det är precis vad som är på väg att hända i USA.

Olagliga tullar i USA

Högsta domstolen i USA beslutade att USA:s tullar som rullades ut i samband med liberation day förra våren är olagliga. Dessa har nu upphört och ska ersättas med andra tillfälliga tullar som senare måste godkännas av kongressen.

För amerikanska företag innebär det här en möjlighet att kräva pengarna tillbaka för de olagliga tullar som man betalat på importerade varor. Men amerikanska konsumenter, som fått bära de ökade kostnaderna, blir sannolikt utan.

Tvärtom får man, i egenskap av skattebetalare, vara med och täcka på ett gigantiskt hål på omkring 175 miljarder dollar i statskassan.