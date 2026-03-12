Dollarn reser sig ur mörkret – högsta nivån sen november

Dollarn var på fallrepet vid årets början. En allmän osäkerhet på USA:s ekonomi och förväntningar på låga amerikanska räntor pressade ner den amerikanska valutan till den lägsta nivån på fyra år.

Men kriget i Iran och det rusande priset på olja har medfört en kraftfull återhämtning från dollarn. Från en bottennotering på 8 kronor och 77 öre till ett nytt årsbästa på 9 kronor och 35 öre inom loppet av några veckor.

Trygg hamn när oljan rusar

Dollarn är inte minst populär som trygg hamn när oljepriset skenar. USA är världens största oljeproducent och dollarn är traditionellt sett en populär trygg hamn när pengar lämnar börsen.

De nationer som är mest beroende av energiimport har sett sina valutor försvagas kraftigt mot den amerikanska dollarn sedan krigsutbrottet mellan USA, Israel och Iran. Särskilt kännbart har det varit för asiatiska valutor, skriver Reuters.

Samtidigt har dollarn stärkts med drygt 1,5 procent mot en korg av världsvalutor och rör sig nu nära sina högsta nivåer sedan november. Dollarns dominans förklaras dels av dess roll som trygg hamn i oroliga tider, men också av att USA, till skillnad från de drabbade länderna, är nettoexportör av energi.

Dessutom riskerar kriget att driva på inflationen, vilket i så fall skulle innebära att amerikanska räntesänkningar kommer av sig eller till och med förvandlas till höjningar av USA:s styrränta.

Sammantaget är uppgången i dollarn väntad. Till och med guldet får stå åt sidan. När det blåser riktigt hårt är det världens reservvaluta som lockar med vindskydd.

Räkna med volatil kurs

Samtidigt är det som bäddat för en volatil dollarkurs. Om blockaden av Hormuzsundet på något vis bryts och om oljeflödet återupptas kommer priserna att falla tillbaka snabbt och riskaptiten på marknaden lär då rusa.

På samma sätt kan fortsatt oljekaos och krig möjliggöra en ännu högre kurs för dollarn.

Man ska heller inte underskatta de underliggande faktorer som fått dollarn på fall. Landets statsskuld är ett långsiktigt problem som fortfarande saknar en trovärdig lösning.

Kraftiga rörelser i dollarkursen är därmed att vänta.