Usel siffra överraskar USA: "Vinst för team domedag"

Den som följer amerikansk ekonomi vet att det finns en hel del orosmoln att hålla koll på. Statsskulden växer fort och bara räntan kostar amerikanerna mer än landets gigantiska militär.

Tullarna har blivit ett totalt fiasko för amerikanska konsumenter och skattebetalare.

Och nu skenar oljepriset samtidigt som marknaden backar sedan nyår. Det är en direkt följd av USA:s krig i Iran och amerikaner betalar det högsta priset för drivmedel sedan maktskiftet i fjol.

”Usel rapport”

Guy Berger, forskningschef på Burning Glass Institute, kallade februarisiffrorna för en ”usel rapport”, enligt Yahoo Finance.

”Kraftig nedgång i sysselsättningen utanför jordbrukssektorn, ett hopp uppåt i arbetslösheten”, skrev Berger på X. ”En vinst för ’Team Domedag’, ett bakslag för ’Team Återhämtning’.”

Det försvann 92 000 jobb utanför jordbrukssektorn i USA i februari, visar en rapport från landets arbetsmarknadsdepartement.

Det var en oväntad siffra. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 55 000 nya jobb, enligt Bloombergs sammanställning.

Svagaste siffran sen 2020

Enbart i den privata sektorn var siffran den svagaste sedan 2020.

Marknadsreaktionerna blev fallande USA-räntor, svagare dollar och något sjunkande aktiekurser. I Stockholm tilltog börsfallet något till minus 0,9 procent.

Arbetslösheten i februari ökade till 4,4 procent, väntat var 4,3 procent, rapporterar TT.