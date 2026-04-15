Att sänka skatten har traditionellt varit mer förknippat med den amerikanska högern. Numera får de dock sällskap av i stort sett alla politiker i Washington.
Alla USA:s politiker är överens – skatten måste sänkas
Missnöjet med skatter växer i USA, och det hela pekar mot en ovanlig politisk samstämmighet.
Både republikaner och demokrater driver nu förslag som i praktiken skulle minska inkomstbeskattningen för stora delar av befolkningen.
Experter menar att skattesänkningar har blivit ett centralt verktyg för att möta väljarnas frustration över levnadskostnader och misstro mot staten.
Byter kurs
På den republikanska sidan har Donald Trump fortsatt att bygga vidare på sin tidigare skattepolitik. Nya lagförslag förlänger omfattande skattesänkningar och innehåller populära inslag som att avskaffa skatt på dricks.
Samtidigt har nedskärningar inom skattemyndigheten försvagat statens möjligheter att upprätthålla skatteintäkter.
Demokraterna har traditionellt prioriterat offentliga investeringar framför skattesänkningar, men signalerar nu en tydlig kursändring, skriver The Economist.
Vill slopa inkomstskatt för vissa
Senatorerna Cory Booker och Chris Van Hollen har presenterat förslag som kraftigt skulle öka antalet amerikaner som inte betalar federal inkomstskatt.
Bookers modell bygger på höjda grundavdrag och utökade skatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare, finansierade delvis genom högre skatter för de rikaste.
Van Hollens förslag går ännu längre för vissa grupper, med slopad inkomstskatt under vissa inkomstnivåer, skriver Washington Post.
Bred enighet om skattesänkningar
Samtidigt kombineras detta med särskilda tilläggsskatter för höginkomsttagare, vilket gör planen mer budgetneutral än flera andra förslag.
Trots att få av dessa initiativ har realistiska chanser att bli lag inom den närmaste tiden, visar de tydligt hur det politiska landskapet förändras.
Skattesänkningar framstår inte längre som en tydlig högerfråga, utan har blivit ett svar på breda väljarströmmar som upplever sig överbeskattade.
Opinionsmätningar visar att en majoritet av amerikanerna anser att deras skatter är för höga, oavsett inkomstnivå.
Kan få svårt att ha råd
Förtroendet för skattesystemets rättvisa är dessutom nära historiska bottennivåer. Denna utveckling bidrar till att politiker i allt högre grad prioriterar direkta skattelättnader framför långsiktiga reformer.
Samtidigt väcker utvecklingen oro bland ekonomer. USA står redan inför stora budgetunderskott och en växande statsskuld.
Om skatteintäkterna minskar ytterligare utan motsvarande besparingar riskerar det att förvärra de offentliga finanserna.
