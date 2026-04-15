Alla USA:s politiker är överens – skatten måste sänkas

Missnöjet med skatter växer i USA, och det hela pekar mot en ovanlig politisk samstämmighet.

Både republikaner och demokrater driver nu förslag som i praktiken skulle minska inkomstbeskattningen för stora delar av befolkningen.

Experter menar att skattesänkningar har blivit ett centralt verktyg för att möta väljarnas frustration över levnadskostnader och misstro mot staten.

Byter kurs

På den republikanska sidan har Donald Trump fortsatt att bygga vidare på sin tidigare skattepolitik. Nya lagförslag förlänger omfattande skattesänkningar och innehåller populära inslag som att avskaffa skatt på dricks.

Samtidigt har nedskärningar inom skattemyndigheten försvagat statens möjligheter att upprätthålla skatteintäkter.

Demokraterna har traditionellt prioriterat offentliga investeringar framför skattesänkningar, men signalerar nu en tydlig kursändring, skriver The Economist.