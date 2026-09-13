Ny oljesmäll hotar marknaden – 4 procent av världens utbud i riskzonen

East-West-pipelinen, som är den oljeledning som skadats, löper tvärs över Saudiarabien, från landets oljefält i öster till Yanbu på Röda havets kust. Ledningen ger Saudiarabien möjlighet att exportera råolja utan att transportera den genom Hormuzsundet, den strategiskt viktiga vattenvägen mellan Iran och Oman.

Det har varit en viktig fördel i det rådande säkerhetsläget. Samtidigt är landets alternativa exportvägar är inte osårbara.

Saudiarabien har ett begränsat andrum

Saudiarabien kan delvis kompensera för störningen genom oljelager och andra exportlösningar. Men utrymmet är begränsat om stoppet skulle dra ut på tiden.

Enligt Reuters har Saudiarabien lager vid Yanbu som kan täcka exportbehoven i omkring fem till sju dagar. Därför blir det avgörande att oljeedningen kan tas i bruk igen för att leveranserna ska kunna upprätthållas.

Bedömningarna kring hur lång tid det tar att reparera ledningen varierar, vilket gör det svårt för oljehandlare att avgöra hur varaktig störningen blir.

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Priset blir nästa fråga

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Oljepriset har redan reagerat kraftigt på den ökade risken för störningar i Mellanösterns energiflöden. Ett utdraget problem i Saudiarabien skulle kunna förstärka prisuppgången ytterligare.

För oljekonsumenterna handlar effekten inte bara om bensin och diesel. Högre råoljepriser påverkar även kostnaderna för transporter, flyg och en rad olje- och gasbaserade produkter.

Om oljepriset etablerar sig på en högre nivå kan energichocken också leta sig in i den bredare ekonomin.



Högre transport- och produktionskostnader riskerar att hålla inflationen uppe samtidigt som hushåll och företag får mindre pengar över till annan konsumtion och andra investeringar.

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