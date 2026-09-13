Bör AI beskattas när den ersätter människor?

Det är den brittiska tankesmedjan Centre for British Progress som vill att Storbritannien redan nu börjar ta ut en avgift på självkörande fordon. Bakgrunden är bland annat att en snabb övergång till självkörande bilar kan slå hårt mot yrkesförare.

I England finns, enligt The Guardian, omkring 417 000 taxi- och privatförare, varav cirka 121 000 i London. Tankesmedjan varnar för att en stor del av deras arbete på sikt kan försvinna när robotaxi blir vanligare. Samtidigt väntas självkörande fordon kunna öka den totala biltrafiken och därmed trängseln.

Förslaget handlar därför inte bara om att beskatta den nya tekniken för att kompensera för förlorade jobb. En viktig del är också statsfinanserna.



När fossildrivna bilar ersätts av elbilar försvinner en stor del av de brittiska statens intäkter från bränsleskatt. Tankesmedjan menar att en avgift på självkörande fordon kan bli en ny intäktskälla.

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47 miljarder pund i framtida skatteintäkter

Tankesmedjan har räknat på en avgift som motsvarar kostnaden för den trängsel som självkörande fordon kan skapa. Med en nivå på omkring 88 pence per mile skulle avgiften enligt rapporten kunna ge omkring 47 miljarder pund om året 2050.

Argumentet är också att skatten bör införas tidigt, innan självkörande bilar blivit så vanliga att det uppstår ett starkt politiskt motstånd mot att beskatta dem.

Förslaget möter dock motstånd från den brittiska tekniksektorn. Och inte minst från företag som tillverkar självkörande bilar. Wayve, ett sådant brittiskt företag, varnar för att en särskild skatt skulle kunna straffa en av landets mest lovande framtidsbranscher. Företaget menar också att tekniken kan skapa nya kvalificerade jobb och framtida skatteintäkter.



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