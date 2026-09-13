En brittisk tankesmedja vill införa en skatt på självkörande bilar för att möta risken för jobbförluster och framtida bortfall av skatteintäkter. Men varför är det just bilar som ska beskattas? AI ersätter redan människors jobb i många andra branscher.
Bör AI beskattas när den ersätter människor?
Det är den brittiska tankesmedjan Centre for British Progress som vill att Storbritannien redan nu börjar ta ut en avgift på självkörande fordon. Bakgrunden är bland annat att en snabb övergång till självkörande bilar kan slå hårt mot yrkesförare.
I England finns, enligt The Guardian, omkring 417 000 taxi- och privatförare, varav cirka 121 000 i London. Tankesmedjan varnar för att en stor del av deras arbete på sikt kan försvinna när robotaxi blir vanligare. Samtidigt väntas självkörande fordon kunna öka den totala biltrafiken och därmed trängseln.
Förslaget handlar därför inte bara om att beskatta den nya tekniken för att kompensera för förlorade jobb. En viktig del är också statsfinanserna.
När fossildrivna bilar ersätts av elbilar försvinner en stor del av de brittiska statens intäkter från bränsleskatt. Tankesmedjan menar att en avgift på självkörande fordon kan bli en ny intäktskälla.
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47 miljarder pund i framtida skatteintäkter
Tankesmedjan har räknat på en avgift som motsvarar kostnaden för den trängsel som självkörande fordon kan skapa. Med en nivå på omkring 88 pence per mile skulle avgiften enligt rapporten kunna ge omkring 47 miljarder pund om året 2050.
Argumentet är också att skatten bör införas tidigt, innan självkörande bilar blivit så vanliga att det uppstår ett starkt politiskt motstånd mot att beskatta dem.
Förslaget möter dock motstånd från den brittiska tekniksektorn. Och inte minst från företag som tillverkar självkörande bilar. Wayve, ett sådant brittiskt företag, varnar för att en särskild skatt skulle kunna straffa en av landets mest lovande framtidsbranscher. Företaget menar också att tekniken kan skapa nya kvalificerade jobb och framtida skatteintäkter.
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Men varför bara självkörande bilar?
Självkörande bilar är bara ett av många områden där AI kan ersätta arbetsuppgifter som tidigare utfördes av människor. Kundtjänst, administration, programmering, analys och andra tjänster påverkas redan av utvecklingen.
Om en chaufför betalar inkomstskatt och arbetsgivaravgifter när han eller hon kör en bil – vad händer då med skattebasen när samma arbete utförs av ett AI-system?
Det är en fråga som dagens skattesystem inte är särskilt väl anpassat för. Skatter tas i stor utsträckning ut på arbete, konsumtion och företagens vinster. Men om företag kan producera lika mycket med färre anställda förändras relationen mellan arbete, kapital och skatteintäkter.
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Bör AI betala skatt?
Det betyder inte nödvändigtvis att själva AI-systemet ska beskattas.
En möjlighet är i stället att beskatta företagen som använder tekniken. En annan är att förändra beskattningen av vinster eller kapital. Ytterligare en modell skulle kunna vara någon form av avgift på automatisering, där företag som ersätter mänsklig arbetskraft med teknik bidrar mer till finansieringen av välfärden.
Tanken är inte ny. Redan 2017 argumenterade Bill Gates för en så kallad robotskatt. Och nu har Microsofts grundare återvänt till frågan.
I augusti 2026 har Gates föreslagit att företag som ersätter människor med AI och robotar ska beskattas, bland annat för att möta de ekonomiska konsekvenserna av minskad sysselsättning och fallande skatteintäkter från arbete.
Om staten beskattar företag för att de automatiserar kan det bromsa investeringar och innovation. Samtidigt kan staten få problem om en allt större del av produktionen sker utan att lika mycket skatteintäkter kommer från arbete.
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