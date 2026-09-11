Så tidigt som i förskolan ska ryska barn fostras till att bli ”patriotiska medborgare”. Det fortsätter sedan under hela skolgången.
Sovjetisk propaganda används i ryska skolor – men eleverna lyssnar inte
Ryssland har kraftigt ökat den politiska och militära prägeln på landets skolor och universitet.
Sedan invasionen av Ukraina har regeringen byggt ut ett omfattande program för patriotisk fostran.
Där undervisas elever om kriget, rysk historia och det som Kreml beskriver som traditionella ryska värderingar.
Militär historia i undervisningen
En central del är de återkommande lektionerna ”Samtal om viktiga saker”, som hålls varje vecka för elever i olika åldrar, skriver The Economist.
Undervisningen följer manus från utbildningsministeriet och handlar ofta om ryska vetenskapsmän, kultur, natur och idrott.
Omkring en tiondel av lektionerna har däremot militärt innehåll, bland annat om Rysslands krigshistoria, annekteringen av Krim och landets roll som militär stormakt.
Eleverna får också möta soldater som berättar om sina erfarenheter från kriget i Ukraina. På vissa skolor demonstreras militär teknik och drönare.
Från och med i år har dessutom den sovjetiska undervisningen i grundläggande militär förberedelse återinförts.
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Elever tycks inte intresserade
Redan i förskolan har patriotisk fostran fått en större plats. Regeringen vill därmed påverka barn från tidig ålder och skapa en utbildning som är mer direkt kopplad till statens syn på Rysslands historia och omvärld.
Samtidigt tyder rapporter från oberoende ryska medier på att många elever är ointresserade av undervisningen.
Föräldrar låter i vissa fall barnen avstå från de obligatoriska propagandalektionerna. Lärare uppges också använda tiden till annan undervisning när de själva inte tror på budskapet.
Ett annat inslag är statliga ungdomsorganisationer. Rörelsen De första skapades 2022 och har utformats med den sovjetiska pionjärorganisationen som förebild.
Den militära ungdomsorganisationen Yunarmija uppges samtidigt ha omkring två miljoner medlemmar och låter barn delta i bland annat marschträning från åtta års ålder.
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Nytt skolämne ska införas
Kremls satsning går även ut över internationella utbildningskontakter.
Utbyten mellan Ryssland och europeiska länder har i praktiken upphört och det internationella utbildningsprogrammet International Baccalaureate har förbjudits. Undervisningen i främmande språk har samtidigt minskat.
Från januari nästa år ska ett nytt skolämne, ”Rysslands andliga och moraliska kultur”, införas.
Ämnet ska förmedla vad regeringen beskriver som traditionella ryska värderingar och bland annat lyfta fram personer som betraktas som hjältar från kriget i Ukraina.
Även historieundervisningen förändras. Den obligatoriska kursen ska baseras på en lärobok av Vladimir Medinsky, rådgivare till president Vladimir Putin, som bland annat beskriver Ukraina som en konstgjord stat.
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