Sovjetisk propaganda används i ryska skolor – men eleverna lyssnar inte

Ryssland har kraftigt ökat den politiska och militära prägeln på landets skolor och universitet.

Sedan invasionen av Ukraina har regeringen byggt ut ett omfattande program för patriotisk fostran.

Där undervisas elever om kriget, rysk historia och det som Kreml beskriver som traditionella ryska värderingar.

Militär historia i undervisningen

En central del är de återkommande lektionerna ”Samtal om viktiga saker”, som hålls varje vecka för elever i olika åldrar, skriver The Economist.

Undervisningen följer manus från utbildningsministeriet och handlar ofta om ryska vetenskapsmän, kultur, natur och idrott.

Omkring en tiondel av lektionerna har däremot militärt innehåll, bland annat om Rysslands krigshistoria, annekteringen av Krim och landets roll som militär stormakt.

Eleverna får också möta soldater som berättar om sina erfarenheter från kriget i Ukraina. På vissa skolor demonstreras militär teknik och drönare.

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Från och med i år har dessutom den sovjetiska undervisningen i grundläggande militär förberedelse återinförts.

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