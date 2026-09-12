Två år efter Draghirapporten: en bråkdel genomförd

Det finns nu flera oberoende mätningar, och de landar olika. Tankesmedjan European Policy Innovation Council, EPIC, som i sitt Draghi Observatory går igenom rapportens 383 rekommendationer mot faktiskt antagen lagstiftning, redovisar i juli 2026 att 15,7 procent är fullt genomförda och 41,3 procent om delvis genomförda räknas in.

Rörelsen är långsam. Enligt samma index låg nivån på 11,2 procent i september 2025 och 15,1 procent i januari 2026, 0,6 procentenheter på ett halvår.

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Franska Institut Montaigne, som brutit ned rapporten i 567 delrekommendationer, landar i stället på 30 procent och skriver att européerna i stort ligger i fas med den tidtabell rapporten själv sätter upp.

Genomförandet har enligt tankesmedjan framför allt skett via de mindre tungrodda åtgärder som kommissionen kan driva på egen hand. Le Figaro rapporterar för sin del att 26 procent av rapportens grundläggande åtgärder hittills genomförts.

EU-kommissionen väljer en annan måttstock och skriver att 90 procent av flaggskeppsinitiativen i konkurrenskraftskompassen är direkt inspirerade av Draghis mest angelägna rekommendationer.

Kapitalmarknadsunionen: allt ligger i förhandling

Draghis finansiella kärnkrav, ESMA som gemensam tillsynsmyndighet, harmoniserad insolvensrätt och en fungerande värdepapperiseringsmarknad, är fortfarande inte i mål. Punkt för punkt:

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Värdepapperiseringen. Kommissionen lade fram sina ändringsförslag i juni 2025, enligt rådets egen redogörelse. Europaparlamentets ECON-utskott antog sin förhandlingsposition den 6 maj 2026, rapporterar advokatbyrån Orrick.

Andra trilogen hölls den 7 juli i Strasbourg och nästa är satt till den 29 september, skriver advokatbyrån Walkers, som också noterar att det irländska ordförandeskapet vill stänga ärendet innan mandatet löper ut vid årsskiftet.

Tillsynspaketet. Kommissionen presenterade sitt marknadsintegrations- och tillsynspaket den 4 december 2025, och det föreslår bland annat att ESMA tar över direkt tillsyn över kryptotjänsteleverantörer från de nationella myndigheterna, rapporterar branschsajten financialregulations.eu, som samtidigt understryker att paketet ännu inte är lag utan förhandlas i trilog under 2026.

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Den 28:e regimen. Kommissionen svarade i mars 2026 med ett förslag om en harmoniserad EU-bolagsform, som nu ligger i parlamentets JURI-utskott, skriver Oxford Business Law Blog som samtidigt konstaterar att förslaget harmoniserar bolagsformen men inte utgör den fristående regim Draghi efterlyste. Målet är politisk överenskommelse före årsskiftet, med huvudregler som börjar gälla tolv månader efter ikraftträdandet, enligt den tracker som följer ärendet.

Utfallet syns i EPIC:s siffror per generaldirektorat. Finansmarknads-DG:t Fisma ligger på 17,9 procent fullt genomförda av sina 28 åtgärder, 39,3 procent inklusive delvis.