Värmeböljor har blivit en bromskloss för ekonomin

Återkommande värmeböljor utvecklas till en växande ekonomisk utmaning i takt med att klimatförändringarna blir allt mer påtagliga.

Att de kan orsaka hälsoproblem och till och med orsaka dödsfall, särskilt bland äldre, är välkänt.

Men extrem värme påverkar också arbetsmarknaden, produktiviteten, inflationen och de offentliga finanserna, enligt flera nya analyser.

Får flera konsekvenser

Inför den amerikanska nationaldagen väntas temperaturer på över 38 grader i stora delar av USA, samtidigt som mer än 150 miljoner människor omfattas av värmevarningar, skriver Wall Street Journal.

I Europa uppskattar Världshälsoorganisationen att den senaste värmeböljan bidrog till omkring 1 300 extra dödsfall under en vecka, främst bland äldre.

Den ekonomiska effekten märks på flera områden. Höga temperaturer begränsar möjligheterna att arbeta utomhus, stör transporter och leder till inställda evenemang och stängda skolor.

Samtidigt ökar efterfrågan på el när hushåll och företag använder luftkonditionering i större utsträckning.

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