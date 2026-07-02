Flera värmeböljor har härjat i både Europa och USA under den senaste tiden. Det börjar nu bli riktigt kostsamt även i ekonomiska termer.
Värmeböljor har blivit en bromskloss för ekonomin
Återkommande värmeböljor utvecklas till en växande ekonomisk utmaning i takt med att klimatförändringarna blir allt mer påtagliga.
Att de kan orsaka hälsoproblem och till och med orsaka dödsfall, särskilt bland äldre, är välkänt.
Men extrem värme påverkar också arbetsmarknaden, produktiviteten, inflationen och de offentliga finanserna, enligt flera nya analyser.
Får flera konsekvenser
Inför den amerikanska nationaldagen väntas temperaturer på över 38 grader i stora delar av USA, samtidigt som mer än 150 miljoner människor omfattas av värmevarningar, skriver Wall Street Journal.
I Europa uppskattar Världshälsoorganisationen att den senaste värmeböljan bidrog till omkring 1 300 extra dödsfall under en vecka, främst bland äldre.
Den ekonomiska effekten märks på flera områden. Höga temperaturer begränsar möjligheterna att arbeta utomhus, stör transporter och leder till inställda evenemang och stängda skolor.
Samtidigt ökar efterfrågan på el när hushåll och företag använder luftkonditionering i större utsträckning.
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Stora kostnader
En studie uppskattar att fjolårets värmeböljor och översvämningar i Europa kostade omkring 43 miljarder dollar, motsvarande cirka 0,26 procent av regionens samlade ekonomi.
Även om effekten är betydligt mindre än under pandemin varnar ekonomer för att kostnaderna riskerar att bli allt större när extrema väderhändelser inträffar oftare.
En analys från försäkringsbolaget Allianz visar att länder som Frankrike skulle kunna förlora mellan 5 och 7 procent av BNP under en femårsperiod om de hetaste åren från det senaste decenniet upprepades i följd.
Samtidigt väntas vissa nordliga ekonomier, däribland Kanada och de nordiska länderna, kunna gynnas något av ett varmare klimat.
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Sätter press på länders finanser
Extrem värme sätter också press på de offentliga finanserna. Investeringar i klimatanpassning, förstärkt sjukvård, reparationer av infrastruktur och kylsystem i skolor innebär ökade kostnader för många regeringar.
Dessutom bidrar värmeböljor till högre inflation genom att minska jordbruksproduktionen och pressa upp livsmedelspriserna.
En tidigare studie visar att Europas värmebölja 2022 höjde livsmedelsinflationen med omkring två tredjedels procentenhet.
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