Utländskt ägande raderar USA:s finansiella fördel

Skuldberget kan välta – stora långivare säljer USA

Den amerikanska nettoskulden gentemot omvärlden är nu djupt röd och uppgår till 28 biljoner dollar, då amerikaner själva äger 41 biljoner dollar i utländska tillgångar. Enligt centralbankens ekonomer beror det växande gapet på två huvudsakliga faktorer, rapporterar Fortune.

Handelsunderskott och börsuppgång driver klyftan

För det första tvingar USA:s kroniska handelsunderskott landet att sälja av tillgångar för att finansiera importen. För det andra har den starka amerikanska aktiemarknaden blåst upp värdet på utlänningarnas innehav.

Enligt Torsten Slok, chefsekonom på Apollo, äger utländska investerare nu rekordhöga 18 procent av den amerikanska aktiemarknaden.

Räntehöjningar accelererar utflödet ur USA

Problemet har förvärrats kraftigt av Federal Reserves räntehöjningar efter pandemin. Runt 26 biljoner dollar av de utländska tillgångarna i USA är räntebärande, vilket innebär att högre räntor direkt leder till ökade räntebetalningar till utlandet.

Fed beräknar att varje procentenhets ränteökning drar bort 150 billioner dollar från USA:s nettoinkomstbalans. Eftersom räntebetalningar och utdelningar nu i allt högre grad strömmar ut ur landet, varnar forskarna för att denna finansiella servatbörda kommer att fortsätta stiga i takt med att USA måste sälja fler tillgångar för att täcka sina löpande underskott.