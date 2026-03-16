Svensk ekonomi kom av sig – svag avslutning på 2025

Fjärde kvartalet 2025 lyftes framför allt av hög offentlig konsumtion och investeringar, vilket bidrog till att BNP-tillväxten ökade under året som helhet.

Samtidigt visar SCB:s månadsindikatorer att återhämtningen stannade av i december, och att nedgången fortsatte in i januari 2026.

”Den svenska ekonomin visade 2025 den högsta tillväxten på fyra år. Historiskt är dock ökningen blygsam”, säger Johannes Holmberg, nationalekonom på SCB i en kommentar.

Indikatorer spretar åt olika håll

SCB:s konjunkturklocka, som bygger på 14 ekonomiska indikatorer, visar att konjunkturläget är starkare än för ett år sedan. Bilden är dock långt ifrån entydig.

I januari 2026 låg 6 av 13 månadsvis uppdaterade indikatorer över sin långsiktiga trend, men indikatorerna var spridda över samtliga fyra konjunkturfaser, från uppgång till nedgång.

Det innebär att medan delar av ekonomin fortsätter att stärkas går utvecklingen åt motsatt håll inom andra sektorer, vilket gör det svårt att dra entydiga slutsatser om den närmaste tidens konjunkturutveckling.

Egenföretagares lönsamhet i fokus

I samma rapport publicerar SCB en fördjupning om hur lönsamheten för egenföretagare kan beräknas.

Olika metoder för att skatta vinst- och löneandelen ger skilda resultat, särskilt inom branscher med hög andel egenföretagare. På total nivå är skillnaderna mellan metoderna dock begränsade.

Samtliga beräkningsmetoder visar samma övergripande mönster, med de högsta vinstandelarna 2015 och 2022 och de lägsta 2018.