Prognos: Då går Sverige in i högkonjunktur

Inför en stundande högkonjunktur ser Andersson en stor bredd av välpositionerade branscher, drivna av både svensk och europeisk efterfrågan. Det handlar främst om sektorer kopplade till stora offentliga investeringar som väntas fortlöpa under det kommande decenniet.

”Det är mycket som är försvarsrelaterat, men också infrastruktur, energiomställning och ICT”, förklarar Andersson.

Han betonar att dessa offentliga satsningar skapar en dynamik där det privata näringslivet engageras, vilket kan ge en positiv ”spill-over-effekt” och fungera som en plattform för svenska investeringar under lång tid.

Trots det osäkra marknadsläget finns det alltså mycket som fortsätter att tala för en stark svensk ekonomi.

Den starka kronan – en tveeggad fördel

Den senaste tidens förstärkning av den svenska kronan har blandade effekter. Medan en stark valuta ofta ses som något enbart positivt, börjar rösterna höjas inom exportsektorn.

”Mina kunder i exportsektorn börjar skruva lite grann på sig och tycker att kronutvecklingen har varit lite väl stark för deras behov”, säger Andersson.

Prognosen framåt pekar på att kronan stabiliseras kring nuvarande nivåer på tolv månaders sikt, men Andersson varnar för fortsatt hög volatilitet under de kommande kvartalen.