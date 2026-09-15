Medianinkomsten stiger till nya höjder i USA. Men den som tittar närmare på siffrorna kan samtidigt se en mer mångfacetterad bild.
Amerikaner är rikare än någonsin – kvinnor tar det största löneklivet
Amerikanska hushållens medianinkomst steg till en rekordnivå under 2025.
Dessutom tog kvinnor ett steg närmare männen lönemässigt.
Det visar den amerikanska folkräkningsmyndigheten Census Bureaus årliga rapport om hushållens ekonomi.
Närmar sig männen igen
Medianinkomsten uppgick till 87 460 dollar, vilket var en ökning med 2,6 procent jämfört med året före, justerat för inflation. Nivån var också högre än den tidigare toppen strax före coronapandemin, skriver Wall Street Journal.
Inkomstökningen drevs framför allt av hushåll med höga inkomster. Det speglar en allt tydligare klyfta i den amerikanska ekonomin, där välbeställda grupper står för en stor del av konsumtionen.
Kvinnor hade samtidigt ett starkare år efter två år då löneskillnaden mellan könen hade ökat. Kvinnor som arbetade heltid under hela året tjänade 84 cent för varje dollar som jämförbara män tjänade.
Året före var motsvarande andel 81 cent.
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Kan ha försämrats av kriget
Bland olika befolkningsgrupper ökade inkomsterna mest för svarta amerikaner, med 4,8 procent. För vita amerikaner som inte är latinamerikaner var ökningen 2,9 procent.
Rapporten visar även en blandad utveckling för fattigdomen. En bredare mätning uppskattade att 13,1 procent av befolkningen, motsvarande omkring 44,4 miljoner människor, levde i fattigdom under 2025.
Det var ingen statistiskt säkerställd förändring från året före. En snävare officiell mätning visade däremot att andelen sjönk till 10,2 procent.
Omkring 26,7 miljoner amerikaner saknade sjukförsäkring under hela året. Det motsvarade 7,9 procent av befolkningen och var ungefär oförändrat från 2024.
Siffrorna avser perioden före kriget i Iran, som senare bidrog till högre energipriser och ökad inflation.
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