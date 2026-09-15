Amerikaner är rikare än någonsin – kvinnor tar det största löneklivet

Amerikanska hushållens medianinkomst steg till en rekordnivå under 2025.

Dessutom tog kvinnor ett steg närmare männen lönemässigt.

Det visar den amerikanska folkräkningsmyndigheten Census Bureaus årliga rapport om hushållens ekonomi.

Närmar sig männen igen

Medianinkomsten uppgick till 87 460 dollar, vilket var en ökning med 2,6 procent jämfört med året före, justerat för inflation. Nivån var också högre än den tidigare toppen strax före coronapandemin, skriver Wall Street Journal.

Inkomstökningen drevs framför allt av hushåll med höga inkomster. Det speglar en allt tydligare klyfta i den amerikanska ekonomin, där välbeställda grupper står för en stor del av konsumtionen.

Kvinnor hade samtidigt ett starkare år efter två år då löneskillnaden mellan könen hade ökat. Kvinnor som arbetade heltid under hela året tjänade 84 cent för varje dollar som jämförbara män tjänade.

Året före var motsvarande andel 81 cent.

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