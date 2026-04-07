Inflationstakten sjunker oväntat – långt under prognos

Utfallet var klart lägre än väntat, ekonomerna hade i genomsnitt räknat med en inflation på 2,2 procent.

Även den underliggande inflationen, mätt som KPIF exklusive energi, föll tillbaka och landade på 1,1 procent i mars jämfört med 1,4 procent månaden innan, enligt SCB.

”Det är goda nyheter, inflationen är överraskande låg. Det är betydligt lägre än experterna hade gissat på, de hade gissat på att den skulle stiga sen i februari. Men ännu bättre än så är att den underliggande inflationen, när man tar bort energipriser, mattas av”, säger SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén.

Lite ökning enligt KPI

Det rena konsumentprisindexet, KPI, steg däremot marginellt till 0,6 procent från 0,5 procent i februari. Månadsförändringen för KPI från februari till mars var minus 0,6 procent.

”Preliminära siffror visar att inflationstakten enligt KPI steg något i mars, där transportkostnaderna ökade och kostnaderna för boende sjönk”, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB, i en kommentar.

Drivmedelspriserna kan driva inflationen

Att transportkostnaderna drev uppåt hänger samman med stigande energipriser. I mars har priserna på energi rusat, framför allt på drivmedel. Det lär även öka nu på grund av den pågående krisen i mellanöstern.

Trots det var den samlade effekten på inflationen alltså dämpad, inte minst tack vare sjunkande boendekostnader.

Det oväntat låga inflationsutfallet kan få betydelse för Riksbankens kommande räntebeslut. En inflation som ligger tydligt under tvåprocentsmålet ger centralbanken ökat utrymme att hålla en mjukare penningpolitisk linje.

De siffror som publicerades på tisdagen är preliminära snabbestimat. SCB:s ordinarie publicering med mer detaljerade och definitiva uppgifter sker den 14 april.