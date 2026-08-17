Investeraren som hyllades som AI-börsens gudabenådade stjärna hade mer än halva förmögenheten i två aktier när raset kom. Hans fall visar varför riskspridning är småspararens bästa skydd.
Fondstjärnans ras blev en läxa i riskspridning
Leopold Aschenbrenner var i somras en av Wall Streets mest uppmärksammade namn.
Den tidigare OpenAI-forskaren, i dag 25 år, hade byggt hedgefonden Situational Awareness kring en enda övertygelse: att artificiell intelligens skulle kräva en enorm utbyggnad av chip, datacenter och elproduktion.
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Vadet gav en svindlande avkastning. Tills det inte gjorde det längre.
Halva portföljen i två aktier
Fonden hade 56 procent av sitt redovisade aktieinnehav i bara två bolag när smällen kom, skriver MarketWatch.
De två aktierna var minneschipstillverkarna SanDisk och Micron, som enligt fondens 13F-inlämningar till amerikanska finansinspektionen tillsammans var värda runt elva miljarder dollar vid halvårsskiftet.
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Koncentrationen lämnade litet utrymme att manövrera när marknaden vände. Under juli föll SanDisk 47 procent och Micron 29 procent, samtidigt som flera av fondens övriga kärninnehav rasade i samma riktning.
Belåningen förstärkte fallet
Situational Awareness hade dessutom lånat för att förstärka sina positioner, med en hävstång på uppemot 400 procent, enligt uppgifter. När AI-aktierna föll och de mjukvarubolag fonden blankat i stället steg, drabbades portföljen på båda sidor samtidigt.
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Det utlöste marginalkrav från långivarna. I ett investerarbrev tog Aschenbrenner ”fullt ansvar” för förlusterna och beskrev dem som dyrköpta ärr, rapporterar Financial Times, som tog del av brevet. Fondens portfölj föll 67 procent under juli.
Den 30 juli tvingades fonden sälja hela sitt börsnoterade innehav till Ken Griffins Citadel, till rabatt. Situational Awareness krympte därmed från som mest omkring 45 miljarder dollar till runt tio miljarder på några dagar, rapporterar CNBC.
Läxan för småspararen
Fallet har snabbt blivit ett skolexempel på riskerna med att satsa för mycket på för få kort. Aswath Damodaran, professor vid NYU Stern, beskriver kraschen som en påminnelse om att marknaden inte belönar övertygelse utan gränser, skriver han på sin blogg.
För den trygghetssökande småspararen är sensmoralen enkel. Att lägga en stor del av portföljen i en enskild aktie, hur övertygande caset än ser ut, innebär att hela sparandet står och faller med ett fåtal bolag. En vanlig tumregel är att en enskild aktie inte bör utgöra mer än fem till tio procent av en portfölj, just för att ett enskilt ras inte ska kunna radera besparingarna.
Aschenbrenner kan få rätt om AI:s långsiktiga betydelse. Men som hans fond visade räcker det inte att ha rätt om riktningen, om koncentrationen och belåningen gör att man tvingas sälja innan vändningen kommer.