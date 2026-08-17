Fondstjärnans ras blev en läxa i riskspridning

Leopold Aschenbrenner var i somras en av Wall Streets mest uppmärksammade namn.

Den tidigare OpenAI-forskaren, i dag 25 år, hade byggt hedgefonden Situational Awareness kring en enda övertygelse: att artificiell intelligens skulle kräva en enorm utbyggnad av chip, datacenter och elproduktion.

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Vadet gav en svindlande avkastning. Tills det inte gjorde det längre.

Halva portföljen i två aktier

Fonden hade 56 procent av sitt redovisade aktieinnehav i bara två bolag när smällen kom, skriver MarketWatch.

De två aktierna var minneschipstillverkarna SanDisk och Micron, som enligt fondens 13F-inlämningar till amerikanska finansinspektionen tillsammans var värda runt elva miljarder dollar vid halvårsskiftet.

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Koncentrationen lämnade litet utrymme att manövrera när marknaden vände. Under juli föll SanDisk 47 procent och Micron 29 procent, samtidigt som flera av fondens övriga kärninnehav rasade i samma riktning.