Donald Trump har uttryckt sig tvetydigt om att försvara Taiwan vid ett angrepp. Nu kan landet sätta hårt mot hårt.
Taiwans plan: Mobba USA för att öka säkerheten
Taiwan har en dominerande ställning inom halvledarindustrin.
I landet pågår nu en diskussion för hur den ska användas för att stärka relationen till USA.
Det sker i takt med att osäkerheten kring Donald Trumps säkerhetspolitik växer.
Ökad oro i Landet
Taiwans säkerhet bygger sedan länge på USA så kallade strategiska tvetydighet. Washington har aldrig lovat att försvara ön militärt vid ett kinesiskt angrepp, men har inte heller uteslutit ett ingripande.
Sedan Donald Trump återvände till Vita huset har oron ökat i Taipei.
Presidenten har ifrågasatt kostnaderna för att försvara Taiwan och signalerat att framtida vapenleveranser kan bli en del av förhandlingarna med Kina.
Tidigare har Taiwan betonat sin roll som en demokratisk motvikt till Kina. Enligt The Economist har fokus nu i stället flyttats till öns ekonomiska betydelse.
Taiwan producerar omkring 90 procent av världens mest avancerade halvledare, som används i allt från AI-system och datacenter till mobiltelefoner och försvarsutrustning.
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Vill minska beroendet
Den positionen har länge beskrivits som en ”silikonsköld” som gör Taiwan alltför viktigt för att överges av USA eller erövras av Kina.
Samtidigt har USA, Japan och flera europeiska länder arbetat för att minska sitt beroende genom att få taiwanesiska halvledarföretag att bygga fabriker utomlands.
Trump har också anklagat Taiwan för att ha tagit över USA:s chipindustri och pressat bolag att investera i amerikansk produktion.
Det förs nu diskussioner i Taiwan om att ett kinesiskt angrepp eller en blockad skulle kunna leda till att exporten av halvledare stoppas.
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Skulle få problem
Om Kina blockerar importen av energi väntas Taiwan snabbt få elbrist, vilket skulle tvinga myndigheterna att prioritera sjukvård och annan samhällsviktig verksamhet framför den energikrävande chipproduktionen.
Ett sådant exportstopp skulle få stora konsekvenser för den globala ekonomin och för leveranskedjor inom teknikindustrin.
Enligt analysen kan just beroendet av taiwanesiska halvledare bli ett av öns viktigaste geopolitiska verktyg.
Resonemanget bygger på att varken USA eller Kina har råd att låta världens viktigaste produktion av avancerade chip hamna under kinesisk kontroll eller slås ut i en konflikt.
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