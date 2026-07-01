Taiwans plan: Mobba USA för att öka säkerheten

Taiwan har en dominerande ställning inom halvledarindustrin.

I landet pågår nu en diskussion för hur den ska användas för att stärka relationen till USA.

Det sker i takt med att osäkerheten kring Donald Trumps säkerhetspolitik växer.

Ökad oro i Landet

Taiwans säkerhet bygger sedan länge på USA så kallade strategiska tvetydighet. Washington har aldrig lovat att försvara ön militärt vid ett kinesiskt angrepp, men har inte heller uteslutit ett ingripande.

Sedan Donald Trump återvände till Vita huset har oron ökat i Taipei.

Presidenten har ifrågasatt kostnaderna för att försvara Taiwan och signalerat att framtida vapenleveranser kan bli en del av förhandlingarna med Kina.

Tidigare har Taiwan betonat sin roll som en demokratisk motvikt till Kina. Enligt The Economist har fokus nu i stället flyttats till öns ekonomiska betydelse.

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Taiwan producerar omkring 90 procent av världens mest avancerade halvledare, som används i allt från AI-system och datacenter till mobiltelefoner och försvarsutrustning.

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