Få entreprenörer har en lika lojal följarskara som Elon Musk. Det är ett skäl till att småsparare får en större del av kakan inför SpaceX-noteringen.
Nu ger Musk tillbaka till småspararna efter år av stöd
Rymdbolaget SpaceX förbereder en börsnotering som kan bli historisk – både i storlek och genomförande.
Inför den planerade introduktionen i mitten av juni väntas bolaget ta in mellan 40 och 80 miljarder dollar.
Det skulle göra affären till en av de största någonsin och överträffa rekordet från Saudi Aramco.
Ska få en inblick i verksamheten
Men det är inte bara summorna som väcker uppmärksamhet. Grundaren Elon Musk driver processen på ett sätt som bryter mot flera av finansvärldens etablerade normer.
I stället för en traditionell investerarturné överväger bolaget att låta investerare resa till SpaceX egna anläggningar i USA.
Där kan de få en inblick i produktionen och i vissa fall bevittna raketuppskjutningar.
Strategin syftar till att skapa en mer direkt upplevelse av verksamheten och därigenom locka större investeringar, skriver Wall Street Journal.
Småsparare ska få större andel
Samtidigt diskuteras alternativa upplägg kring hur aktier ska fördelas och när de får säljas efter noteringen.
Ett av de mer ovanliga inslagen är ambitionen att ge en större andel av aktierna till småsparare än vad som normalt är fallet.
I många börsintroduktioner går merparten till institutionella investerare, men här kan en betydligt större andel riktas till privatpersoner, skriver Euronews.
Särskild hänsyn kan också tas till investerare som tidigare stöttat Musks andra bolag, som Tesla.
Vill ändra i reglerna
Bolaget överväger dessutom att justera de så kallade lockup-reglerna, som vanligtvis hindrar tidiga investerare från att sälja sina aktier under en viss period efter börsdebuten.
Vissa investerare kan få längre bindningstid, medan andra kan få större frihet att sälja direkt.
Parallellt finns ambitionen att snabbt inkluderas i stora aktieindex, vilket skulle kunna locka ytterligare kapital från passiva fonder.
SpaceX:s ovanliga upplägg speglar Elon Musks bredare ledarstil, som ofta utmanar konventioner inom både teknik- och finansvärlden.
Hans tidigare ageranden – från oväntade affärsbeslut till okonventionell kommunikation – har bidragit till att skapa en lojal investerarbas.
