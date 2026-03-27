Nu ger Musk tillbaka till småspararna efter år av stöd

Rymdbolaget SpaceX förbereder en börsnotering som kan bli historisk – både i storlek och genomförande.

Inför den planerade introduktionen i mitten av juni väntas bolaget ta in mellan 40 och 80 miljarder dollar.

Det skulle göra affären till en av de största någonsin och överträffa rekordet från Saudi Aramco.

Ska få en inblick i verksamheten

Men det är inte bara summorna som väcker uppmärksamhet. Grundaren Elon Musk driver processen på ett sätt som bryter mot flera av finansvärldens etablerade normer.

I stället för en traditionell investerarturné överväger bolaget att låta investerare resa till SpaceX egna anläggningar i USA.

Där kan de få en inblick i produktionen och i vissa fall bevittna raketuppskjutningar.

Strategin syftar till att skapa en mer direkt upplevelse av verksamheten och därigenom locka större investeringar, skriver Wall Street Journal.