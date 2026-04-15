SpaceX: Världens största ”meme stock” siktar på 18 000 miljarder

Elon Musk gillar att göra allt i stor skala. När han under de kommande månaderna tar SpaceX till börsen, tyder mycket på att det blir den största börsintroduktionen i världshistorien. Trots att SpaceX konfidentiella ansökan hos SEC håller detaljerna dolda, pekar indikationer på att konglomeratet siktar på en värdering omkring 2 000 miljarder dollar.

Det motsvarande omkring 18 000 miljarder kronor, eller halva börsvärdet på Googles moderbolag Alphabet.

Det skulle omedelbart placera SpaceX som det sjätte mest värdefulla bolaget i USA. Men sett till konventionella finansiella mått är bolaget inte i närheten av en sådan prislapp. Verksamheten är i sammanhanget relativt liten och dras fortfarande med förluster.

Ett mönster som känns igen från Tesla, som värderas baserat på förhoppningar och möjligheter snarare än intäkter.

SpaceX – bolag för en troende marknad

Trots de röda siffrorna finns det få tvivel om att Musk kommer att få den värdering han efterfrågar. Han har byggt upp en hängiven följarskara av ”fanboy-investerare” som är redo att köpa oavsett pris.

James Surowiecki på The Atlantic drar i sin analys en parallell till fenomenet med meme-aktier:

”SpaceX är i princip en enorm meme-aktie. Bolaget må förlora pengar, men det kommer snart att vara det dyraste stora bolaget på marknaden i förhållande till intäkterna.”

Musk har en unik förmåga att förtrolla

Analytiker pekar på att Musks förmåga att väva visioner skapar ett ”verklighetsförvrängande fält” som lockar miljontals troende.

SpaceX har visserligen lönsamma delar, som satellitinternet-tjänsten Starlink och en dominerande position inom raketuppskjutningar, men utmaningen ligger i den framtida avkastningen.

För att en investering vid 2 000 miljarder dollar ska ge liknande avkastning som Tesla gett sina tidiga ägare, skulle SpaceX behöva nå ett marknadsvärde som vida överstiger hela världens samlade BNP.

Läs även:

Privatpersoner premieras vid SpaceX:s notering