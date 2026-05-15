Uppgörelsen som kan skaka råvarumarknaden – Indien och Ryssland nära avtal

Indien intensifierar arbetet och säkrar tillgången på kritiska mineraler, som litium och sällsynta jordartsmetaller, som driver batterier, elektronik och avancerad industri.

Kinas dominans inom förädlingen av dessa råvaror skapar både ekonomiska och säkerhetspolitiska risker för Indien.

New Delhi ser beroendet av Kina som både en geopolitisk risk och en industriell flaskhals. Landet vill stärka sin position inom elfordon, batteriteknik och högteknologisk produktion – områden där Kina fortfarande leder.

Ryssland letar efter nya marknader

Samtidigt söker Ryssland nya marknader efter att stora delar av exporten till väst strypts.

Genom ett närmare samarbete med Indien kan Moskva öppna en viktig ekonomisk kanal och samtidigt fördjupa relationerna mellan länderna.

Under mötet i New Delhi diskuterade parterna, enligt Reuters, möjligheten att starta gemensamma projekt för gruvdrift och förädling i Ryssland.

Indien har tidigare visat intresse för ryska gruvtillgångar, men sanktioner och finansiella hinder stoppar flera av de planerade projekten.

Avtal om mineraler har global betydelse

Ett nytt mineralavtal gör att Indien kan säkra kritiska råvaror och att Ryssland kan öppna en ekonomisk kanal utanför väst.

Enligt Reuters fortsätter parterna samtalen och kan presentera ett formellt avtal inom två månader.