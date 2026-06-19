Om Kina inte får igång den inhemska konsumtionen snart riskerar ekonomin att falla betänkligt. Det varnar ekonomer för som har synat Xi Jinpings strategi.
Kina lyckas inte få invånarna att handla – nu börjar det bli bråttom
Efter den intensiva boomen i början av 2000-talet har Kinas ekonomi bromsat betänkligt.
President Xi Jinping har pekat ut ökad inhemsk efterfrågan som den viktigaste motorn för att få igång den igen.
Men halvvägs in på året visar nya siffror att strategin har svårt att få fäste.
Fallande bostadspriser
Den kinesiska detaljhandeln krympte i maj jämfört med samma månad i fjol, den första nedgången sedan 2022. Samtidigt har investeringarna fortsatt att försvagas.
De fasta investeringarna minskade med 4,1 procent under årets fem första månader jämfört med motsvarande period 2025, den svagaste utvecklingen sedan pandemins inledande skede.
Utvecklingen understryker de problem som Kina brottats med sedan fastighetskrisen tog fart för flera år sedan, skriver Financial Times.
Bostadspriserna fortsätter att falla och osäkerheten kring hushållens ekonomi har gjort konsumenterna försiktiga med sina utgifter.
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Har inte kompenserat för nedgången
En bidragande faktor bakom den svaga detaljhandeln är att effekten från statliga program för inbytesköp av bland annat hushållsapparater och bilar börjar avta. Dessa åtgärder har tidigare hjälpt till att hålla uppe konsumtionen.
Även investeringarna pressas från flera håll.
Fastighetssektorns fortsatta nedgång väger tungt, samtidigt som högre kostnader för råvaror och energi kopplade till konflikten i Iran har gjort vissa infrastruktursatsningar mindre attraktiva.
Tillverkningsindustrin har inte lyckats kompensera för nedgången.
Samtidigt finns tecken på att Kina medvetet försöker minska investeringar med låg avkastning. Flera projekt inom vind- och solkraft har stoppats eller skjutits upp efter bedömningar om svag lönsamhet.
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Går bättre för exporten
Myndigheterna har under senare år också slagit ned på överkapacitet och vad de beskriver som ineffektiv konkurrens inom industrin.
Trots problemen fortsätter exporten att vara en ljuspunkt. Utförseln ökade med 19 procent i maj jämfört med året innan.
Investeringar kopplade till exportindustrin utvecklas också starkare än övriga delar av ekonomin. Landets tekniksektor gynnas dessutom av den globala AI-boomen, vilket har bidragit till ökad import av bland annat halvledare.
Många ekonomer menar dock att Kinas tillväxtmodell står inför ett vägskäl. Landet har länge förlitat sig på investeringar för att driva ekonomin, men avkastningen på nya projekt blir allt lägre.
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