Kina lyckas inte få invånarna att handla – nu börjar det bli bråttom

Efter den intensiva boomen i början av 2000-talet har Kinas ekonomi bromsat betänkligt.

President Xi Jinping har pekat ut ökad inhemsk efterfrågan som den viktigaste motorn för att få igång den igen.

Men halvvägs in på året visar nya siffror att strategin har svårt att få fäste.

Fallande bostadspriser

Den kinesiska detaljhandeln krympte i maj jämfört med samma månad i fjol, den första nedgången sedan 2022. Samtidigt har investeringarna fortsatt att försvagas.

De fasta investeringarna minskade med 4,1 procent under årets fem första månader jämfört med motsvarande period 2025, den svagaste utvecklingen sedan pandemins inledande skede.

Utvecklingen understryker de problem som Kina brottats med sedan fastighetskrisen tog fart för flera år sedan, skriver Financial Times.

Bostadspriserna fortsätter att falla och osäkerheten kring hushållens ekonomi har gjort konsumenterna försiktiga med sina utgifter.

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