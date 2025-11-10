Antalet schweiziska privatbanker och förmögenhetsförvaltare minskar i snabb takt när strängare regler och högre efterlevnadskostnader tvingar mindre aktörer att slå igen eller slås samman.
Schweiz skärper reglerna – då krymper finanssektorn kraftigt
Schweiz välkända finanssektor genomgår en omfattande förändring.
Antalet licensierade finansinstitut har sjunkit från över 2 000 före 2022 till 1 570 i oktober 2025, enligt tillsynsmyndighetens register. Det skriver Financial Times.
Samtidigt har antalet privatbanker minskat från över 100 för tio år sedan till endast 82 idag, enligt siffror från KPMG som spår att siffran kan sjunka under 70 senast 2030.
UBS varnar: Nya lagen kan knäcka Schweiz
Ett nytt lagförslag i Schweiz kan få långtgående konsekvenser för UBS och den schweiziska finanssektorn som helhet.
Strängare regler ligger bakom
Bakom nedgången ligger främst strängare regelverk. Financial Institutions Act (Finia), som trädde i full kraft 2022, tvingade Schweiz fragmenterade förmögenhetsindustri att anpassa sig till globala standarder genom att införa licensieringskrav för portföljförvaltare och förvaltare.
”Sektorn konsolideras inte bara för att företag är svaga – många affärer inkluderar starka aktörer på båda sidor”, säger Christian Hintermann, partner på KPMG, till FT.
”Men den övergripande trenden är tydlig: färre banker, större institutioner och en finanssektor som blir smalare, mer reglerad och mer koncentrerad”, tillägger han.
Mindre företag kämpar mot regleringar
Särskilt små och medelstora förmögenhetsförvaltare kämpar med de ökade kostnaderna. Sebastian Jeck, partner på förmögenhetsförvaltaren Novum Partners, säger till Financial Times att han är övertygad om att ytterligare konsolidering är oundviklig för aktörer som förvaltar under 100 miljoner dollar.
Regleringstrycket intensifierades dramatiskt efter UBS akuta övertagande av Credit Suisse 2023. Vilket skapade en inhemsk gigant med över 3 000 miljarder dollar i förvaltat kapital.
Nu riktar schweiziska regeringen och tillsynsmyndigheten Finma sitt fokus mot systemviktiga banker, särskilt UBS, vars tillgångar motsvarar ungefär dubbla Schweiz BNP, med nya regler som kan kräva upp till 26 miljarder dollar i ytterligare kapital.
Hårdare bestraffningar för penningtvätt
Enligt Professional Wealth Management har Schweiz finansmarknadsövervakare Finma kraftigt reviderat sina regler mot penningtvätt, med betoning på beteende och transaktionsanalys snarare än formella checklistor.
Den hårdare linjen har lett till offentliga bestraffningar av tidigare okränkbara banker.
Mirabaud & Cie tvingades lämna över 12,7 miljoner schweizerfranc i olagligt genererad vinst 2023, medan J Safra Sarasin bötfälldes med 3,5 miljoner francs för sin roll i Petrobras-skandalen.
Schweiz stramar åt när världen lättar på trycket
Den skärpta tillsynen står i skarp kontrast till utvecklingen på andra håll.
Medan Trump-administrationen i USA driver på för att lätta på finanssektorns regler, och EU och Storbritannien mjukar upp eller skjuter upp implementeringen av Basel III, går Schweiz åt motsatt håll.
Detta har väckt oro bland bankirer och lagstiftare för att överdriven reglering kan göra schweiziska banker mindre lönsamma och konkurrenskraftiga.
Finma försvarar dock sin strategi och säger att tillvägagångssättet ”återspeglar lärdomar från tidigare händelser”, enligt Financial Times.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
