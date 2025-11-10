Schweiz skärper reglerna – då krymper finanssektorn kraftigt

Schweiz välkända finanssektor genomgår en omfattande förändring.

Antalet licensierade finansinstitut har sjunkit från över 2 000 före 2022 till 1 570 i oktober 2025, enligt tillsynsmyndighetens register. Det skriver Financial Times.

Samtidigt har antalet privatbanker minskat från över 100 för tio år sedan till endast 82 idag, enligt siffror från KPMG som spår att siffran kan sjunka under 70 senast 2030.

Strängare regler ligger bakom

Bakom nedgången ligger främst strängare regelverk. Financial Institutions Act (Finia), som trädde i full kraft 2022, tvingade Schweiz fragmenterade förmögenhetsindustri att anpassa sig till globala standarder genom att införa licensieringskrav för portföljförvaltare och förvaltare.

Att UBS fick överta Credit Suisse 2023 är ett av skälen till att reglerna stramats åt i Schweiz. (Foto:

Michael Buholzer / AP /TT)

”Sektorn konsolideras inte bara för att företag är svaga – många affärer inkluderar starka aktörer på båda sidor”, säger Christian Hintermann, partner på KPMG, till FT.

”Men den övergripande trenden är tydlig: färre banker, större institutioner och en finanssektor som blir smalare, mer reglerad och mer koncentrerad”, tillägger han.