Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Schweiz skärper reglerna – då krymper finanssektorn kraftigt

Den schweiziska banksektorn har stramats åt. ÄR det ett hot mot landets viktiga sektor? (Foto: Daniel Seßler / Unsplash / Michael Buholze / AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Antalet schweiziska privatbanker och förmögenhetsförvaltare minskar i snabb takt när strängare regler och högre efterlevnadskostnader tvingar mindre aktörer att slå igen eller slås samman.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Schweiz välkända finanssektor genomgår en omfattande förändring.

Antalet licensierade finansinstitut har sjunkit från över 2 000 före 2022 till 1 570 i oktober 2025, enligt tillsynsmyndighetens register. Det skriver Financial Times.

Samtidigt har antalet privatbanker minskat från över 100 för tio år sedan till endast 82 idag, enligt siffror från KPMG som spår att siffran kan sjunka under 70 senast 2030.

UBS varnar: Nya lagen kan knäcka Schweiz

Ett nytt lagförslag i Schweiz kan få långtgående konsekvenser för UBS och den schweiziska finanssektorn som helhet.

Strängare regler ligger bakom

Bakom nedgången ligger främst strängare regelverk. Financial Institutions Act (Finia), som trädde i full kraft 2022, tvingade Schweiz fragmenterade förmögenhetsindustri att anpassa sig till globala standarder genom att införa licensieringskrav för portföljförvaltare och förvaltare.

Att UBS fick överta Credit Suisse 2023 är ett av skälen till att reglerna stramats åt i Schweiz. (Foto:
Michael Buholzer / AP /TT)

”Sektorn konsolideras inte bara för att företag är svaga – många affärer inkluderar starka aktörer på båda sidor”, säger Christian Hintermann, partner på KPMG, till FT.

ANNONS

”Men den övergripande trenden är tydlig: färre banker, större institutioner och en finanssektor som blir smalare, mer reglerad och mer koncentrerad”, tillägger han.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Mindre företag kämpar mot regleringar

Särskilt små och medelstora förmögenhetsförvaltare kämpar med de ökade kostnaderna. Sebastian Jeck, partner på förmögenhetsförvaltaren Novum Partners, säger till Financial Times att han är övertygad om att ytterligare konsolidering är oundviklig för aktörer som förvaltar under 100 miljoner dollar.

Läs även:
Schweiz bankjätte UBS drämmer till med skräll. Dagens PS

Regleringstrycket intensifierades dramatiskt efter UBS akuta övertagande av Credit Suisse 2023. Vilket skapade en inhemsk gigant med över 3 000 miljarder dollar i förvaltat kapital.

Nu riktar schweiziska regeringen och tillsynsmyndigheten Finma sitt fokus mot systemviktiga banker, särskilt UBS, vars tillgångar motsvarar ungefär dubbla Schweiz BNP, med nya regler som kan kräva upp till 26 miljarder dollar i ytterligare kapital.

Hårdare bestraffningar för penningtvätt

Enligt Professional Wealth Management har Schweiz finansmarknadsövervakare Finma kraftigt reviderat sina regler mot penningtvätt, med betoning på beteende och transaktionsanalys snarare än formella checklistor.

ANNONS

Missa inte:
Schweizisk klassiker hotad av Trump. Dagens PS

Den hårdare linjen har lett till offentliga bestraffningar av tidigare okränkbara banker.

Mirabaud & Cie tvingades lämna över 12,7 miljoner schweizerfranc i olagligt genererad vinst 2023, medan J Safra Sarasin bötfälldes med 3,5 miljoner francs för sin roll i Petrobras-skandalen.

Schweiz stramar åt när världen lättar på trycket

Den skärpta tillsynen står i skarp kontrast till utvecklingen på andra håll.

Medan Trump-administrationen i USA driver på för att lätta på finanssektorns regler, och EU och Storbritannien mjukar upp eller skjuter upp implementeringen av Basel III, går Schweiz åt motsatt håll.

Läs även:
Miljardärsflykten från Schweiz – ny skatt chockar eliten. Realtid

Detta har väckt oro bland bankirer och lagstiftare för att överdriven reglering kan göra schweiziska banker mindre lönsamma och konkurrenskraftiga.

ANNONS

Finma försvarar dock sin strategi och säger att tillvägagångssättet ”återspeglar lärdomar från tidigare händelser”, enligt Financial Times.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BankerSchweiz
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS