Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Efter strafftullarna – Trump skriver avtal med Schweiz

schweiz
Finansministern Guy Parmelin kan konstatera att handelsavtalet kommer att få ner tullarna väsentligt. (Foto: Alessandro della Valle/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 15 nov. 2025Publicerad: 15 nov. 2025

Donald Trump pekade ut Schweiz som en särskild bov i handelskriget. Nu ser dock tullarna att sänkas rejält med ett nytt avtal.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Spela klippet
Realtid TV

Flygbranschens revansch: "Enda tidsmaskinen som fungerar"

15 nov. 2025

Schweiz är ett av Europas rikaste länder, men man är inte med i EU och har därför inte omfattats av unionens avtal med USA.

De senaste månaderna har också varit spända eftersom Donald Trump gett Schweiz en av de högsta landsspecifika tullsatserna.

Men kanske kan det vara på väg att förändras nu. USA och Schweiz har enats om ett nytt handelsavtal som sänker de amerikanska tullarna på schweiziska varor till 15 procent, skriver CNBC.

Får samma nivå som EU

Uppgörelsen innebär att Schweiz nu får samma tullnivå som EU-länder.

Avtalet omfattar både tullsänkningar och omfattande investeringsåtaganden. Schweiziska företag har lovat att investera motsvarande cirka 200 miljarder dollar i USA fram till slutet av 2028.

Satsningarna inkluderar bland annat finansiering av utbildningsprogram, kompetensutveckling och nya industriprojekt.

Flera sektorer pekas ut som mottagare av schweiziska etableringar, däribland läkemedel, guldraffinering och järnvägsutrustning.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Realtid Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025

Haft ett stort handelsöverskott

Flera av landets största industrikoncerner står redan bakom betydande expansionsplaner i USA.

USA ser överenskommelsen som ett steg mot att minska handelsobalansen med Schweiz. Landet har länge haft ett betydande handelsöverskott gentemot USA, särskilt inom läkemedel och ädelmetaller.

Genom att förlägga större delar av produktionen på amerikansk mark väntas en del av detta överskott successivt neutraliseras.

Hade satt spår

Den amerikanska handelsmyndigheten understryker att tullar fortsatt är en central del av landets handelspolitik.

”Men eftersom Schweiz till exempel har gått med på att hantera sitt handelsöverskott med USA genom att se till att saker där de har ett handelsöverskott med oss ​​– som läkemedel och guld – kommer att tillverkas här, så det kommer att eliminera en del av källorna till det överskottet”, säger handelsrepresentanten Jamieson Greer till CNBC.

För Schweiz innebär avtalet efterlängtade lättnader.

ANNONS

De höjda tullarna som infördes under sommaren ledde till försämrade utsikter för exportsektorn och fick regeringen att sänka prognosen för landets ekonomiska tillväxt för 2026.

Tufft för klassiska industrier

Särskilt utsatta har exportörer av läkemedel, klockor och ädelmetaller varit, men även tillverkare av lyxvaror och livsmedel har känt av trycket.

Regeringen i Bern anser att den sänkta tullnivån kan bidra till att stabilisera handelsrelationerna och minska osäkerheten för företag som verkar på den amerikanska marknaden.

Finansmarknaderna reagerade omedelbart på beskedet. Den schweiziska francen stärktes mot dollarn efter nyheten, vilket signalerar investerarnas förväntningar om förbättrade handelsvillkor.

Läs mer: Saabs jätteaffär klar – säljer 17 Gripen till nytt land. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpEUSchweiz
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!

Senaste lediga jobben

Compliancejurist till värdepappersbolag – interim
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 14/12/2025
Kommersiell jurist med erfarenhet av entreprenadjuridik – interim
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 14/12/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS