Donald Trump pekade ut Schweiz som en särskild bov i handelskriget. Nu ser dock tullarna att sänkas rejält med ett nytt avtal.
Efter strafftullarna – Trump skriver avtal med Schweiz
Mest läst i kategorin
Flygbranschens revansch: "Enda tidsmaskinen som fungerar"
Resenärerna är tillbaka. Orderböckerna svämmar över. Men flygbolagen kan inte få tag på det de behöver mest – nya plan. Nu omformas hela den europeiska flygmarknaden. Flygbranschen har återhämtat sig kraftigt efter pandemin och ligger nu på 95 procent av nivåerna från före coronakrisen. Tillväxten väntas fortsätta i snabb takt – kapaciteten fördubblas ungefär vart …
AP6 ett steg närmare döden – regeringen har tagit beslut
Den infekterade konflikten mellan Andra och Sjätte AP-fonden börjar närma sig slutet – och det blir AP2 som ser ut att få som man vill. Planerna på att avveckla Sjätte AP-fonden var redan långt gångna. Efter det senaste beslutet har ytterligare ett steg tagits. Regeringen har nämligen beslutat att godkänna utredarens förslag om att slå …
Oron: Trump vill betala skulden – med inflation
USA:s statsskuld skenar iväg allt fortare. Samtidigt vill Donald Trump sänka räntan. Farhågan är att han kan tänka sig att acceptera en högre inflation, enligt analytiker. Efter ett decennium av extremt billiga lån går nu många avancerade ekonomier in i en betydligt tuffare fas. De minusräntor som länge höll nere lånekostnaderna är borta, och i …
Svensken hoppar av i sista stund från Novo Nordisk
Timmar före Novo Nordisks extrastämma meddelade svensken Mikael Dolsten att han drar tillbaka sin kandidatur till läkemedelsjättens styrelse. Beslutet beror på personliga omständigheter kopplade till hans tidigare arbetsgivare Pfizer. Mikael Dolsten, tidigare chef för forskning och utveckling på den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer, var en av fyra kandidater som skulle väljas in i Novo Nordisks nya …
Sparkades på Lager 157 – ingen vågar ta över
Lina arbetade fem månader som skyddsombud hos Lager 157. I september avbröts hennes provanställning – veckor efter att Handels krävt bättre arbetsmiljö i butiken. Sedan dess finns inget skyddsombud kvar på arbetsplatsen. ”Vem skulle våga ta på sig den rollen? Som skyddsombud inom Lager 157 är man så oerhört ensam”, säger Lina till Arbetet. Rädsla …
Schweiz är ett av Europas rikaste länder, men man är inte med i EU och har därför inte omfattats av unionens avtal med USA.
De senaste månaderna har också varit spända eftersom Donald Trump gett Schweiz en av de högsta landsspecifika tullsatserna.
Men kanske kan det vara på väg att förändras nu. USA och Schweiz har enats om ett nytt handelsavtal som sänker de amerikanska tullarna på schweiziska varor till 15 procent, skriver CNBC.
Får samma nivå som EU
Uppgörelsen innebär att Schweiz nu får samma tullnivå som EU-länder.
Avtalet omfattar både tullsänkningar och omfattande investeringsåtaganden. Schweiziska företag har lovat att investera motsvarande cirka 200 miljarder dollar i USA fram till slutet av 2028.
Satsningarna inkluderar bland annat finansiering av utbildningsprogram, kompetensutveckling och nya industriprojekt.
Flera sektorer pekas ut som mottagare av schweiziska etableringar, däribland läkemedel, guldraffinering och järnvägsutrustning.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Haft ett stort handelsöverskott
Flera av landets största industrikoncerner står redan bakom betydande expansionsplaner i USA.
USA ser överenskommelsen som ett steg mot att minska handelsobalansen med Schweiz. Landet har länge haft ett betydande handelsöverskott gentemot USA, särskilt inom läkemedel och ädelmetaller.
Genom att förlägga större delar av produktionen på amerikansk mark väntas en del av detta överskott successivt neutraliseras.
Hade satt spår
Den amerikanska handelsmyndigheten understryker att tullar fortsatt är en central del av landets handelspolitik.
”Men eftersom Schweiz till exempel har gått med på att hantera sitt handelsöverskott med USA genom att se till att saker där de har ett handelsöverskott med oss – som läkemedel och guld – kommer att tillverkas här, så det kommer att eliminera en del av källorna till det överskottet”, säger handelsrepresentanten Jamieson Greer till CNBC.
För Schweiz innebär avtalet efterlängtade lättnader.
De höjda tullarna som infördes under sommaren ledde till försämrade utsikter för exportsektorn och fick regeringen att sänka prognosen för landets ekonomiska tillväxt för 2026.
Tufft för klassiska industrier
Särskilt utsatta har exportörer av läkemedel, klockor och ädelmetaller varit, men även tillverkare av lyxvaror och livsmedel har känt av trycket.
Regeringen i Bern anser att den sänkta tullnivån kan bidra till att stabilisera handelsrelationerna och minska osäkerheten för företag som verkar på den amerikanska marknaden.
Finansmarknaderna reagerade omedelbart på beskedet. Den schweiziska francen stärktes mot dollarn efter nyheten, vilket signalerar investerarnas förväntningar om förbättrade handelsvillkor.
Läs mer: Saabs jätteaffär klar – säljer 17 Gripen till nytt land. Dagens PS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet