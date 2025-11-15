Efter strafftullarna – Trump skriver avtal med Schweiz

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Schweiz är ett av Europas rikaste länder, men man är inte med i EU och har därför inte omfattats av unionens avtal med USA.

De senaste månaderna har också varit spända eftersom Donald Trump gett Schweiz en av de högsta landsspecifika tullsatserna.

Men kanske kan det vara på väg att förändras nu. USA och Schweiz har enats om ett nytt handelsavtal som sänker de amerikanska tullarna på schweiziska varor till 15 procent, skriver CNBC.

Får samma nivå som EU

Uppgörelsen innebär att Schweiz nu får samma tullnivå som EU-länder.

Avtalet omfattar både tullsänkningar och omfattande investeringsåtaganden. Schweiziska företag har lovat att investera motsvarande cirka 200 miljarder dollar i USA fram till slutet av 2028.

Satsningarna inkluderar bland annat finansiering av utbildningsprogram, kompetensutveckling och nya industriprojekt.

Flera sektorer pekas ut som mottagare av schweiziska etableringar, däribland läkemedel, guldraffinering och järnvägsutrustning.