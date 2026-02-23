SCB: Svenskarna öppnar plånboken i vinterkylan

Svenskarnas konsumtion ska lyfta ekonomin ur en långvarig lågkonjunktur. Mer pengar i plånboken genom ökade reallöner, skattesänkningar och sänkta räntor ska bana väg för en inhemsk ekonomisk motor i form av köpglada konsumenter.

Preliminär statistik från SCB pekar åtminstone i rätt riktning. Svenskarna har ökat konsumtionen under den kyliga starten på 2026.

SCB:s siffror pekar uppåt

Det är viktiga preliminära siffror för den svenska återhämtningen, som till stor del vilar på att svenska plånböcker ska öppnas.

”Hushållens konsumtion ökade med 0,1 procent vecka 4-7 2026 jämfört med vecka 52-3 2025/2026. Jämfört med samma period förra året ökade konsumtionen vecka 4-7 2026 med 2,0 procent”, skriver SCB, Statistiska centralbyrån, i ett pressmeddelande.

Än så länge är det för tidigt att ta ut segern, men den här typen av signaler är viktiga milstolpar för den som väntar på bättre tider för svensk tillväxt.

