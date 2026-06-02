Svensk miljardorder till Saab

Saab har tagit en order värd cirka 1,2 miljarder kronor på sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem för den svenska armén, skriver försvarskoncernen i ett pressmeddelande.

Leveranserna kommer att ske 2029–2030.

”Det kommer att förbättra deras förmåga att genomföra luftförsvarsoperationer och är ett viktigt erkännande av Saabs Giraffe AMB och GBAD ledningssystem”, säger Carl-Johan Bergholm, chef för Saabs affärsområde Surveillance, enligt pressmeddelandet.

