Fler väljer att rapportera misstänkta missförhållanden i Saabs interna visselblåsarsystem. Normalt, menar företaget.
Visselblåsare slår larm om problem på Saab
Antalet rapporter i försvarskoncernen Saabs (börskurs Saab) visselblåsarsystem ökade under 2025, enligt bolagets senaste årsredovisning.
Systemet används för att rapportera misstänkta överträdelser av lagar eller företagets interna regler och kan nyttjas av anställda, kunder och leverantörer.
Totalt registrerades 74 ärenden under året. Det är en ökning från 59 rapporter året innan, vilket motsvarar en uppgång på omkring 25 procent, skriver Affärsvärlden.
Flera olika kategorier
Rapporterna omfattar en rad olika typer av misstänkta problem, bland annat frågor om arbetsmiljö, intressekonflikter, hantering av känslig information och andra former av oegentligheter.
Flera av ärendena rör även misstankar om mutor och korruption. Under året registrerades fem sådana rapporter.
Enligt bolaget har inga av dessa fall lett till någon polisanmälan.
De aktuella ärendena ska främst ha handlat om möjliga överträdelser av interna regler kopplade till kundrepresentation samt frågor kring leverantörsrelationer och olika former av engagemang i välgörenhetsaktiviteter.
Företaget försvarar sig
Utöver korruptionsrelaterade rapporter rörde en stor del av ärendena frågor om mångfald, inkludering och respekt på arbetsplatsen. Den kategorin stod för 20 rapporter, vilket gör den till den vanligaste typen av ärenden i systemet.
Även frågor kopplade till arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter ökade jämfört med året innan.
Samtidigt minskade antalet rapporter om vissa andra typer av problem, exempelvis misstänkt missbruk av företagets egendom och intressekonflikter.
Saab menar att ökningen i antalet rapporter inte nödvändigtvis innebär att fler oegentligheter sker.
Har blivit fler anställda
I stället beskrivs utvecklingen som ett tecken på att fler personer känner till systemet och är villiga att använda det för att rapportera misstänkta problem.
Under perioden växte bolaget också kraftigt. Antalet anställda ökade med cirka 3 300 personer mellan 2024 och 2025. Vid slutet av 2025 hade koncernen totalt 27 865 medarbetare världen över.
Visselblåsarsystemet hanteras av en extern leverantör för att säkerställa anonymitet och oberoende i rapporteringen.
Alla inkomna ärenden granskas och utreds internt för att avgöra om de innebär brott mot lag eller företagets uppförandekod.
