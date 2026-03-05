Visselblåsare slår larm om problem på Saab

Antalet rapporter i försvarskoncernen Saabs (börskurs Saab) visselblåsarsystem ökade under 2025, enligt bolagets senaste årsredovisning.

Systemet används för att rapportera misstänkta överträdelser av lagar eller företagets interna regler och kan nyttjas av anställda, kunder och leverantörer.

Totalt registrerades 74 ärenden under året. Det är en ökning från 59 rapporter året innan, vilket motsvarar en uppgång på omkring 25 procent, skriver Affärsvärlden.

Flera olika kategorier

Rapporterna omfattar en rad olika typer av misstänkta problem, bland annat frågor om arbetsmiljö, intressekonflikter, hantering av känslig information och andra former av oegentligheter.

Flera av ärendena rör även misstankar om mutor och korruption. Under året registrerades fem sådana rapporter.

Enligt bolaget har inga av dessa fall lett till någon polisanmälan.

De aktuella ärendena ska främst ha handlat om möjliga överträdelser av interna regler kopplade till kundrepresentation samt frågor kring leverantörsrelationer och olika former av engagemang i välgörenhetsaktiviteter.