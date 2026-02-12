Svenska företag överskattar sin cybersäkerhet

I studion: Anna-Clara Söderbaum, vd för Omegapoint Sverige.

”Det vanligaste misstaget är att man ser cybersäkerhet som en it-fråga. Ledningen delegerar och tänker att arbetet är klart. Men det är en affärsrisk”, säger hon.

Enligt henne börjar cybersäkerhet i ledningsrummet. När styrelse och ledning behandlar frågan som vilken annan strategisk risk som helst påverkar det hela organisationens kultur.

Ny lag för cybersäkerhet

Den 15 januari 2026 trädde en ny cybersäkerhetslag i kraft. Den innebär att företag måste kunna visa att de arbetar systematiskt med säkerheten och snabbt rapportera incidenter. Underlåtenhet kan leda till kännbara böter.

”Det är inte längre valbart. Det har gått från rekommendation till lagkrav”, säger Söderbaum.

Hon menar att många bolag framför allt brister i medvetenhet. Att förstå att cybersäkerhet är en del av affären är första steget.

Nästa steg är kultur.

”Man måste skapa en miljö där det är tryggt att rapportera misstag och incidenter. Psykologisk trygghet är tätt kopplad till god cybersäkerhet.”