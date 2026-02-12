Svenska företag överskattar sin cybersäkerhet

Många svenska företag tror att deras digitala system är tillräckligt skyddade. Men verkligheten kring vår cybersäkerhet ser ofta annorlunda ut.
I studion: Anna-Clara Söderbaum, vd för Omegapoint Sverige.
”Det vanligaste misstaget är att man ser cybersäkerhet som en it-fråga. Ledningen delegerar och tänker att arbetet är klart. Men det är en affärsrisk”, säger hon.
Enligt henne börjar cybersäkerhet i ledningsrummet. När styrelse och ledning behandlar frågan som vilken annan strategisk risk som helst påverkar det hela organisationens kultur.
Den 15 januari 2026 trädde en ny cybersäkerhetslag i kraft. Den innebär att företag måste kunna visa att de arbetar systematiskt med säkerheten och snabbt rapportera incidenter. Underlåtenhet kan leda till kännbara böter.
”Det är inte längre valbart. Det har gått från rekommendation till lagkrav”, säger Söderbaum.
Hon menar att många bolag framför allt brister i medvetenhet. Att förstå att cybersäkerhet är en del av affären är första steget.
Nästa steg är kultur.
”Man måste skapa en miljö där det är tryggt att rapportera misstag och incidenter. Psykologisk trygghet är tätt kopplad till god cybersäkerhet.”
Det handlar också om beredskap snarare än illusionen om fullständigt skydd.
”Vill någon ta sig in kommer det sannolikt att gå. Därför måste man veta hur man agerar när det händer. Öva, kontinuitetsplanera och håll frågan levande.”
Hoten kommer att fortsätta utvecklas. Men med rätt struktur, ansvar och kultur går det enligt Söderbaum att bygga ett betydligt tryggare digitalt samhälle.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
