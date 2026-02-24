Ryssland tvingas tillbaka till dollarn

Retoriken i länder som Ryssland och Kina har varit glasklar. Dollarn har dominerat världen för länge och nu är det dags att bryta världsherraväldet.

Genom aktiva rörelser bort från dollarn, till nya system, andra valutor och guld skulle världens reservvaluta åsidosättas. Man skulle bana väg för en världsordning där väst inte längre kan utöva samma ekonomiska makt mot BRICS-länderna.

Men i praktiken lyser de verkliga framstegen med sin frånvaro.

Läs mer:

Ryska ekonomin äter upp sig själv

Ingen dans på rosor

Förändring tenderar förvisso att vara smärtsam, men det finns gränser. I en artikel i Moscow Times beskriver journalisten och rysslandsexperten Jason Corcoran hur frigörelsen från dollarn inte medfört den frihet man pratat om.

”Energikontrakt prissätts fortfarande till överväldigande del i dollar. Råvarumarknader kvoteras i dollar. Banker lånar, säkrar och avvecklar i dollar. Det finns alternativ, däribland en ökad användning av den kinesiska yuanen, men dessa är mindre likvida och politiskt asymmetrisk”, skriver han.

Inte nog med att det har medför mycket krångel, i och med att de allra flesta fortfarande använder den amerikanska dollarn för internationell handel. Det har också medfört ett fördjupat Kina-beroende när Ryssland tvingats använda yuanen.

ANNONS

Ett beroende som blir djupare och djupare.

Att välja bort dollarn skulle ge Ryssland ökad frihet och bättre valmöjligheter, men mycket pekar på att man ökat beroendet från en stormakt till en annan.

Läs även:

Världen förbereder sig på en framtid utan dollarn