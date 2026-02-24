Ryssland har pratat i årtionden om att dollarn är ett västerländskt vapen som BRICS-länderna måste frigöra sig från. Men försöket till frigörelse kan vara på väg mot sitt slut.
Ryssland tvingas tillbaka till dollarn
Retoriken i länder som Ryssland och Kina har varit glasklar. Dollarn har dominerat världen för länge och nu är det dags att bryta världsherraväldet.
Genom aktiva rörelser bort från dollarn, till nya system, andra valutor och guld skulle världens reservvaluta åsidosättas. Man skulle bana väg för en världsordning där väst inte längre kan utöva samma ekonomiska makt mot BRICS-länderna.
Men i praktiken lyser de verkliga framstegen med sin frånvaro.
Läs mer:
Ryska ekonomin äter upp sig själv
Ingen dans på rosor
Förändring tenderar förvisso att vara smärtsam, men det finns gränser. I en artikel i Moscow Times beskriver journalisten och rysslandsexperten Jason Corcoran hur frigörelsen från dollarn inte medfört den frihet man pratat om.
”Energikontrakt prissätts fortfarande till överväldigande del i dollar. Råvarumarknader kvoteras i dollar. Banker lånar, säkrar och avvecklar i dollar. Det finns alternativ, däribland en ökad användning av den kinesiska yuanen, men dessa är mindre likvida och politiskt asymmetrisk”, skriver han.
Inte nog med att det har medför mycket krångel, i och med att de allra flesta fortfarande använder den amerikanska dollarn för internationell handel. Det har också medfört ett fördjupat Kina-beroende när Ryssland tvingats använda yuanen.
Ett beroende som blir djupare och djupare.
Att välja bort dollarn skulle ge Ryssland ökad frihet och bättre valmöjligheter, men mycket pekar på att man ökat beroendet från en stormakt till en annan.
Ryssland närmare USA
Den verkliga utmaningen för Ryssland kommer nu när man vill närma sig USA för att få till ett så gynnsamt slut på kriget i Ukraina som möjligt. I den typen av uppgörelser som väntar lär en återgång till dollarn vara ett av Vita husets många krav för att man ska välja Rysslands sida.
Vad återstår då av BRICS-ländernas försök att vända dollarn ryggen?
”Men om en av dess mest röststarka förespråkare signalerar en villighet att återgå till avräkning i dollar så snart sanktionerna lättar, börjar strävan efter avdollarisering mer likna en förhandling än en plan för strukturell förändring”, skriver Corcoran.