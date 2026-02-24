Ryssland: ”Väst planerar att ge Ukraina kärnvapen”

Rysslands utrikesunderrättelsetjänst SVR går till hårt angrepp mot Storbritannien och Frankrike. I ett nytt uttalande säger myndigheten att länderna arbetar med att ge Ukraina tillgång till kärnvapen.

Enligt SVR handlar det om både ett möjligt kärnvapen och en så kallad ”dirty bomb”.

Påstår att hemliga överföringar av kärnvapen planeras

SVR beskriver en process där europeiska komponenter och teknik förs över till Ukraina i hemlighet. SVR pekar särskilt ut den franska kärnstridsspetsen TN75, som normalt sitter på Frankrikes ubåtsbaserade robot M51.1.

Ryssland säger att både London och Paris känner till att hemliga överföringar av kärnvapenrelaterad teknik bryter mot icke‑spridningsavtalet och att det riskerar att underminera hela det globala systemet för kärnvapenkontroll.

SVR påstår att väst försöker få det att framstå som att Ukraina utvecklar kärnvapnen på egen hand, för att undvika ansvar om uppgifterna skulle bli offentliga.

Har tappat verklighetsuppfattningen

I uttalandet beskriver SVR de brittiska och franska ledningarna som ”verklighetsfrånvända” och varnar för att deras agerande utgör en risk för hela världen.

Samtidigt säger SVR att det finns personer i båda ländernas politiska och militära kretsar som inser hur allvarlig situationen är.

Ryska senaten kräver utredning

Efter uttalandet uppmanade det ryska federationsrådet både brittiska och franska lagstiftare, samt internationella organisationer, att utreda uppgifterna om kärnvapenplaner.

Varken Storbritannien eller Frankrike har kommenterat anklagelserna, och SVR har inte presenterat några bevis offentligt. Uppgifterna rapporterades först av den turkiska nyhetsbyrån Anadolu Ajansı.