När den europeiska importen av Rysslands naturgas minskar måste landet hitta nya marknader. En ny pipeline genom Sibirien är ett led i det.
Ryssland bygger jättepipeline till Kina – genom tundran
Ryssland fortsätter att stärka sina energiband med Kina genom planerna på den nya gasledningen Power of Siberia 2.
Projektet, som först presenterades i ett avtal under ett möte mellan Vladimir Putin och Xi Jinping hösten 2025, ses nu som en central del i Moskvas strategi att styra om sina energiexporter från Europa till Asien.
Gasledningen ska kunna transportera upp till 50 miljarder kubikmeter naturgas per år.
Behöver exportera till nya länder
Den planeras löpa från gasfälten i Sibirien, via Mongoliet, till nordöstra Kina.
Projektet, som också kallas Soyuz Vostok och drivs av den ryska energijätten Gazprom, omfattar bland annat en cirka 960 kilometer lång sträcka genom Mongoliet, skriver Financial Times.
Bakgrunden är att Rysslands energiexport till Europa minskat kraftigt sedan invasionen av Ukraina 2022.
Flera europeiska länder har därefter minskat sitt beroende av rysk gas, vilket har tvingat Moskva att söka nya marknader.
Finns vissa detaljer kvar
När ledningen är färdig, vilket väntas ske i början av 2030-talet, kan den delvis ersätta de gasvolymer som tidigare skickades till Europa.
Före kriget exporterade Ryssland nästan 200 miljarder kubikmeter gas per år till europeiska marknader via pipelines.
Trots framsteg i planeringen återstår viktiga frågor kring projektet, bland annat prissättning och finansiering. Kina har länge varit försiktigt i förhandlingarna och har ännu inte offentliggjort detaljer kring de kommersiella villkoren.
Vill sälja mer till Kina
Samtidigt har Ryssland och Kina redan kommit överens om att öka leveranserna genom befintliga gasledningar.
Målet är att på kort sikt höja den årliga exporten till Kina till omkring 56 miljarder kubikmeter innan den nya ledningen tas i drift.
Förra året exporterade Gazprom drygt 38 miljarder kubikmeter gas till landet, skriver Reuters.
För Kina innebär projektet en möjlighet att säkra mer energi via landbaserade leveranser. Landet importerar i dag stora mängder flytande naturgas från bland annat Australien och Qatar, men även från USA.
