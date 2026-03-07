Ryssland bygger jättepipeline till Kina – genom tundran

Ryssland fortsätter att stärka sina energiband med Kina genom planerna på den nya gasledningen Power of Siberia 2.

Projektet, som först presenterades i ett avtal under ett möte mellan Vladimir Putin och Xi Jinping hösten 2025, ses nu som en central del i Moskvas strategi att styra om sina energiexporter från Europa till Asien.

Gasledningen ska kunna transportera upp till 50 miljarder kubikmeter naturgas per år.

Behöver exportera till nya länder

Den planeras löpa från gasfälten i Sibirien, via Mongoliet, till nordöstra Kina.

Projektet, som också kallas Soyuz Vostok och drivs av den ryska energijätten Gazprom, omfattar bland annat en cirka 960 kilometer lång sträcka genom Mongoliet, skriver Financial Times.

Bakgrunden är att Rysslands energiexport till Europa minskat kraftigt sedan invasionen av Ukraina 2022.

Flera europeiska länder har därefter minskat sitt beroende av rysk gas, vilket har tvingat Moskva att söka nya marknader.