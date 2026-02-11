Trots kriget, sanktionerna och den internationella isoleringen fortsätter den ryska ekonomin att överraska omvärlden.
Ryssland balanserar på en ekonomisk knivsegg
Mest läst i kategorin
Stormakt på gång: Polen springer ikapp Tyskland
Polska företag genomförde förra året rekordmånga förvärv i Västeuropa. Utvecklingen speglar hur landets ekonomi vuxit till en regional stormakt värd tusen miljarder dollar, samtidigt som grannen Tyskland kämpar med stagnation. När den polska techentreprenören Jacek Swiderski studerade i Tyskland på 1990-talet verkade det otänkbart att hemlandet någonsin skulle kunna konkurrera med den större och rikare …
Vågspelet: USA överväger bordning av iranska tankfartyg
Trumpadministrationen diskuterar att utöka sin aggressiva strategi mot iransk oljeexport, men fruktar Teherans vedergällning och effekterna på globala oljepriser. Amerikanska tjänstemän har övervägt att beslagta tankfartyg som transporterar iransk olja för att pressa Teheran. Missa inte: Gnistor slår mot oljemarknaden – priset rusar. Realtid Men har hittills avvaktat på grund av oro för iransk vedergällning och …
Ryssland rustar för nästa krig
Estlands underrättelsetjänst varnar för att Kreml bygger upp militär kapacitet för framtida konflikter. Samtidigt som landets ekonomi visar förvånande motståndskraft. Ryssland har ingen avsikt att anfalla något Natoland i år eller nästa år, men landet rustar i rasande fart för att kunna förskjuta maktbalansen i Europa. Det framgår av en ny rapport från Estlands utrikesunderrättelsetjänst …
Amerikanska motorn stannar – under årets viktigaste månad
Amerikaner höll hårdare i plånboken i december i år, den viktigaste månaden för många i detaljhandeln. Det lär få negativa konsekvenser för landets tillväxt. Amerikansk detaljhandel brukar ses som motorn i landets ekonomi. Därför är de senaste siffrorna en kalldusch. Sektorn utvecklades nämligen oväntat svagt december, då försäljningen låg stilla jämfört med månaden innan. Utfallet …
Svenskarna överraskar: Viktig signal för ekonomin
Sveriges ekonomi har stått och stampat i flera år. Vändningen skulle först komma 2025, men uteblev. 2026 är det svenskarnas konsumtion som ska leverera en högkonjunktur tillslut. Tillväxten i Sverige har inte varit ett glädjeämne på länge. Till det kommer en skyhög arbetslöshet på omkring 9 procent och en omvärld som pressar Sveriges ekonomi. Men …
Realtid har tidigare beskrivit landets ekonomi som ”en kackerlacka” som vägrar dö.
Inflationen som Kremls nya ideologi
Men en ny analys visar att priset för stabiliteten är betydligt högre än vad Kreml vill medge.
Enligt en genomgång från The Moscow Times har kampen mot inflationen blivit en central del av Putins ekonomiska doktrin.
Sedan invasionen 2022 har regimen gjort inflationsbekämpning till en nästan ideologisk fråga.
Höga räntor och hård penningpolitik används för att upprätthålla bilden av kontroll och normalitet.
Senaste nytt
Företagen tvingas agera mot löneskillnader
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Ska du välja sparkonto? Tänk på det här
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Marknadsföring som faktiskt engagerar användare 2025
Imponerar på ytan
Resultatet är på ytan imponerande.
Under krigsåren 2022–2025 steg konsumentpriserna i Ryssland med 39 procent. Det är betydligt lägre än Ukrainas 61 procent och långt ifrån den hyperinflation som drabbat Iran.
Men bakom siffrorna döljer sig en ekonomi som pressas till bristningsgränsen.
Läs mer:
Ryssland rustar för nästa krig – Realtid
Hårda räntor kväver tillväxten
Räntan ligger på 16 procent och inflationstakten är 5,6 procent. Skillnaden är en av de största i världen. Den fungerar som ett lock på konsumtionen.
Hushållens bankinsättningar har nästan fördubblats sedan 2021. Samtidigt är tillväxten nära noll. Pengarna stannar i banksystemet, inte i ekonomin.
Det är en medveten strategi. Putin vägrar skära i krigsbudgeten och vill samtidigt undvika att inflationen urholkar befolkningens köpkraft.
Läs också:
Trots sanktionerna – så hjälper företag i väst Rysslan – Realtid
En självständig centralbank är en myt
För att få ekvationen att gå ihop pressas centralbanken att hålla räntorna skyhöga, trots att det kväver investeringar och civil produktion.
Myten om att centralbankschefen Elvira Nabiullina driver en självständig, teknokratisk linje avfärdas också i analysen.
I stället framstår hon som en aktör som navigerar i ett system där alla beslut ytterst syftar till att tillfredsställa en enda person: Vladimir Putin.
När inflationen skenade sommaren 2023 tvekade hon att höja räntan av rädsla för att förlora stöd bland eliterna tills Putin själv klev in och gav sitt stöd.
Den ryska ekonomin är en balansakt
Den ryska ekonomin hålls därmed samman av en balansakt som blir allt svårare att upprätthålla.
Budgetunderskott, arbetskraftsbrist efter mobiliseringen, stigande kostnader för statsskulden och fallande oljeintäkter skapar ett växande tryck.
Enligt analysen kommer Kreml senast 2027 tvingas välja: antingen minska krigskostnaderna eller överge inflationsmålet och därmed illusionen av ekonomisk stabilitet.
Ryssland ångar alltså vidare. Men sprickorna i fasaden blir allt tydligare.
Läs också:
Rysslands ekonomi närmar sig stupet
ANNONS
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.