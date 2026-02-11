Ryssland balanserar på en ekonomisk knivsegg

12 feb. 2026

Putin
Putin håller nere inflationen med extremt höga räntor och hård kontroll över centralbanken. Resultatet är en konstgjord stabilitet som döljer en ekonomi som pressas mot bristningsgränsen (Foto: Alexander Kazakov/AP/TT).
Karin Andersen
Karin Andersen
Uppdaterad: 12 feb. 2026Publicerad: 11 feb. 2026

Trots kriget, sanktionerna och den internationella isoleringen fortsätter den ryska ekonomin att överraska omvärlden.

Realtid har tidigare beskrivit landets ekonomi som ”en kackerlacka” som vägrar dö.

Inflationen som Kremls nya ideologi

Men en ny analys visar att priset för stabiliteten är betydligt högre än vad Kreml vill medge.

Enligt en genomgång från The Moscow Times har kampen mot inflationen blivit en central del av Putins ekonomiska doktrin.

Sedan invasionen 2022 har regimen gjort inflationsbekämpning till en nästan ideologisk fråga.

Höga räntor och hård penningpolitik används för att upprätthålla bilden av kontroll och normalitet.

Imponerar på ytan

Resultatet är på ytan imponerande.

Under krigsåren 2022–2025 steg konsumentpriserna i Ryssland med 39 procent. Det är betydligt lägre än Ukrainas 61 procent och långt ifrån den hyperinflation som drabbat Iran.

Men bakom siffrorna döljer sig en ekonomi som pressas till bristningsgränsen.

Läs mer:
Ryssland rustar för nästa krig – Realtid

Hårda räntor kväver tillväxten

Räntan ligger på 16 procent och inflationstakten är 5,6 procent. Skillnaden är en av de största i världen. Den fungerar som ett lock på konsumtionen.

Hushållens bankinsättningar har nästan fördubblats sedan 2021. Samtidigt är tillväxten nära noll. Pengarna stannar i banksystemet, inte i ekonomin.

Det är en medveten strategi. Putin vägrar skära i krigsbudgeten och vill samtidigt undvika att inflationen urholkar befolkningens köpkraft.

Läs också:
Trots sanktionerna – så hjälper företag i väst Rysslan – Realtid

En självständig centralbank är en myt

För att få ekvationen att gå ihop pressas centralbanken att hålla räntorna skyhöga, trots att det kväver investeringar och civil produktion.

Myten om att centralbankschefen Elvira Nabiullina driver en självständig, teknokratisk linje avfärdas också i analysen.

I stället framstår hon som en aktör som navigerar i ett system där alla beslut ytterst syftar till att tillfredsställa en enda person: Vladimir Putin.

När inflationen skenade sommaren 2023 tvekade hon att höja räntan av rädsla för att förlora stöd bland eliterna tills Putin själv klev in och gav sitt stöd.

Den ryska ekonomin är en balansakt

Den ryska ekonomin hålls därmed samman av en balansakt som blir allt svårare att upprätthålla.

Budgetunderskott, arbetskraftsbrist efter mobiliseringen, stigande kostnader för statsskulden och fallande oljeintäkter skapar ett växande tryck.

Enligt analysen kommer Kreml senast 2027 tvingas välja: antingen minska krigskostnaderna eller överge inflationsmålet och därmed illusionen av ekonomisk stabilitet.

Ryssland ångar alltså vidare. Men sprickorna i fasaden blir allt tydligare.

Läs också:
Rysslands ekonomi närmar sig stupet

