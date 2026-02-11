Ryssland balanserar på en ekonomisk knivsegg

Imponerar på ytan

Resultatet är på ytan imponerande.

Under krigsåren 2022–2025 steg konsumentpriserna i Ryssland med 39 procent. Det är betydligt lägre än Ukrainas 61 procent och långt ifrån den hyperinflation som drabbat Iran.

Men bakom siffrorna döljer sig en ekonomi som pressas till bristningsgränsen.

Hårda räntor kväver tillväxten

Räntan ligger på 16 procent och inflationstakten är 5,6 procent. Skillnaden är en av de största i världen. Den fungerar som ett lock på konsumtionen.

Hushållens bankinsättningar har nästan fördubblats sedan 2021. Samtidigt är tillväxten nära noll. Pengarna stannar i banksystemet, inte i ekonomin.

Det är en medveten strategi. Putin vägrar skära i krigsbudgeten och vill samtidigt undvika att inflationen urholkar befolkningens köpkraft.

En självständig centralbank är en myt

För att få ekvationen att gå ihop pressas centralbanken att hålla räntorna skyhöga, trots att det kväver investeringar och civil produktion.

Myten om att centralbankschefen Elvira Nabiullina driver en självständig, teknokratisk linje avfärdas också i analysen.

I stället framstår hon som en aktör som navigerar i ett system där alla beslut ytterst syftar till att tillfredsställa en enda person: Vladimir Putin.

När inflationen skenade sommaren 2023 tvekade hon att höja räntan av rädsla för att förlora stöd bland eliterna tills Putin själv klev in och gav sitt stöd.

Den ryska ekonomin är en balansakt

Den ryska ekonomin hålls därmed samman av en balansakt som blir allt svårare att upprätthålla.

Budgetunderskott, arbetskraftsbrist efter mobiliseringen, stigande kostnader för statsskulden och fallande oljeintäkter skapar ett växande tryck.

Enligt analysen kommer Kreml senast 2027 tvingas välja: antingen minska krigskostnaderna eller överge inflationsmålet och därmed illusionen av ekonomisk stabilitet.

Ryssland ångar alltså vidare. Men sprickorna i fasaden blir allt tydligare.

