USA ger grönt ljus till Ryssland för att låta "olja fortsätta flöda"

USA:s regering lättar tillfälligt på de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland för att låta rysk olja som för tillfället är fast på havet säljas till Indien.

USA: Ingen större skillnad för ryska styret

Undantaget gäller fram till den 3 april, och görs enligt USA:s finansminister Scott Bessent för att låta ”olja fortsätta flöda” på den globala marknaden, rapporterar TT.

Han uppger att det inte kommer att göra någon större ekonomisk skillnad för det ryska styret då det bara gäller för olja som redan nu är fast till havs.

Rysk tanker sänktes i medelhavet

Parallellt med den goda nyheten för Moskva har man plågats av sämre nyheter. En ryskflaggad LNG-tanker har sjunkit i Medelhavet mellan Malta och Libyen efter en brand och explosioner ombord.

Ryssland anklagar Ukraina för att ha genomfört attacken med obemannade marina drönare, rapporterar BBC.

