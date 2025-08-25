Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Private equity slåss om investerare med rabatter

private equity
David Rubenstein på Carlyle är bara en av många private equity-ledare som har fått det tuffare. (Foto: Markus Schreiber/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 25 aug. 2025Publicerad: 25 aug. 2025

En övermättad marknad har gjort det allt svårare för private equity-företag att hitta investerare. Nu tar de till nya åtgärder.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det väntar en stökig börshöst
Spela klippet
Realtid TV

Så håller du huvudet kallt inför en stökig börshöst

24 aug. 2025

Private equity har under de senaste åren varit en kassako, där både investerare och förvaltare har kunnat göra rejäla pengar.

Men nu har vinden vänt. Efter rekordnivåerna 2021 har kapitalanskaffningen minskat med närmare en tredjedel.

Det har fått private equity-fonder att erbjuda speciella rabatter för att resa kapital, skriver Financial Times.

Missa inte: Private equity minskar – för första gången någonsin. Realtid

”För många som söker kapital”

Situationen har blivit värre av alla nya aktörer som etablerades under det senaste decenniet, vilket lett till ett rekordantal fonder i jakt på ett alltmer begränsat kapitalutrymme.

EQT har också haft det jobbigare att skaffa kapital på sistone. (Foto: Amir Nabizadeh/TT).

Konsultföretag pekar på en betydande övermättnad på marknaden, där konkurrensen om varje investeringsdollar nu är hårdare än på länge.

ANNONS

”Det finns helt enkelt för många private equity-förvaltare som söker kapital där ute. Jag vet inte hur jag annars ska säga det”, säger Marco Masotti, som arbetar med riskkapital på advokatbyrån Paul Weiss.

Missa inte: EQT varnar för fondförsening – aktien rasar. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Lockar med rabatter

För att locka investerare har fonderna i allt större utsträckning börjat erbjuda rabatter och förmånliga villkor.

Det handlar bland annat om återbetalning av förvaltningsavgifter, rabatter för den som investerar stora volymer och minskning av reseutgifter.

Dessa förändringar har minskat den faktiska förvaltningsavgiften som investerarna betalar, vilket på sikt kan pressa lönsamheten i branschen, menar experter.

Missa inte: Private equity för småsparare – nästa stora grej? Realtid

Svårare att göra exits

ANNONS

Ett annat problem är bristen på likviditet. Under det gångna året kunde sektorn bara återföra omkring elva procent av tillgångarna till investerare, den lägsta nivån sedan finanskrisen 2009.

Efter flera år av begränsade utdelningar har förtroendet urholkats, och många institutioner prioriterar i dag att få tillbaka kapital snarare än att binda upp sig i nya fonder.

Den europeiska marknaden präglas dessutom av en ovanligt hög koncentration av parallella kapitalanskaffningar.

Missa inte: Här är Blackstones nya fond – bara för rika. Dagens PS

Finns många företag

Stora aktörer som Advent, Permira och Bridgepoint konkurrerar samtidigt med medelstora namn som BC Partners, Astorg och Inflexion.

Totalt uppges omkring 1 500 buyout-fonder globalt söka motsvarande nära 500 miljarder dollar i nytt kapital, men många bedömare räknar med att flera av dessa inte kommer att lyckas nå sina mål.

Ändå har Europa legat före USA på private equity-marknaden under våren, där Donald Trumps inträde i Vita huset i vintras dämpade riskaptiten för många fonder, skriver Wall Street Journal.

ANNONS

Missa inte: Private equity exploderar i Japan: ”Högst avkastning”. Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS