Private equity slåss om investerare med rabatter

Private equity har under de senaste åren varit en kassako, där både investerare och förvaltare har kunnat göra rejäla pengar.

Men nu har vinden vänt. Efter rekordnivåerna 2021 har kapitalanskaffningen minskat med närmare en tredjedel.

Det har fått private equity-fonder att erbjuda speciella rabatter för att resa kapital, skriver Financial Times.

Missa inte: Private equity minskar – för första gången någonsin. Realtid

”För många som söker kapital”

Situationen har blivit värre av alla nya aktörer som etablerades under det senaste decenniet, vilket lett till ett rekordantal fonder i jakt på ett alltmer begränsat kapitalutrymme.

EQT har också haft det jobbigare att skaffa kapital på sistone. (Foto: Amir Nabizadeh/TT).

Konsultföretag pekar på en betydande övermättnad på marknaden, där konkurrensen om varje investeringsdollar nu är hårdare än på länge.

ANNONS

”Det finns helt enkelt för många private equity-förvaltare som söker kapital där ute. Jag vet inte hur jag annars ska säga det”, säger Marco Masotti, som arbetar med riskkapital på advokatbyrån Paul Weiss.

Missa inte: EQT varnar för fondförsening – aktien rasar. Dagens PS