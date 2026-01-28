28 jan. 2026

Silver- och guldpriset: "Rekylen slår hårdast mot pappersprodukter"

Personalbrist hotar – välfärden har lägst löner i EU

Vårdpersonal får mindre betalt i Sverige än i resten av EU. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 28 jan. 2026Publicerad: 28 jan. 2026

Svenska välfärdsarbetare har EU:s lägsta löner i relation till övriga ekonomin. Forskare varnar för att välfärdssektorn står inför en personalförsörjningskris som kräver obekväma politiska beslut.

I SNS Konjunkturråds senaste rapport framgår det att svenska välfärdsarbetare tjänar för lite i jämförelse med resten av Europa.

”I ett internationellt perspektiv sticker den svenska välfärdssektorn ut genom att ha lägre löner relativt den övriga ekonomin än något annat EU-land, samtidigt som sektorn är större än i de flesta andra länder”, säger Olof Åslund, en av forskarna bakom rapporten i en kommentar.

Välfärdssektorn utgör en femtedel av den svenska arbetsmarknaden men kan inte både bemannas och byggas ut under nuvarande villkor, konstaterar forskarna.

Trots att anställda inom välfärden uppger lika hög arbetstillfredsställelse som andra och upplever sina jobb som meningsfulla, är de låga relativlönerna ett centralt problem för rekryteringen.

Tre vägar – alla med höga kostnader

Enligt rapportförfattarna står politikerna inför tre huvudsakliga alternativ. Det första är att höja löner och införa riktade utbildningssubventioner för att locka fler till sektorn, men det kräver sannolikt skattehöjningar.

”Ett effektivt sätt att öka attraktiviteten, som dock inte är utan kostnad, är genom höjda relativlöner inom bristyrkena”, säger Åslund.

Det andra alternativet är att sänka formella kompetenskrav och bredda rekryteringsbasen. Rapporten visar att andelen utrikes födda i välfärden tredubblats på 20 år, men detta står i konflikt med den rådande politiska debatten om minskad migration.

Det tredje alternativet är att sänka ambitionerna genom prioriteringar och ökad produktivitet. Men forskarna är skeptiska till att teknologi och AI ensamt kan lösa personalbristen.

Inkomstklyftor växer i samhället

Samtidigt som välfärdssektorn kämpar med låga löner visar ny statistik från SCB att inkomstskillnaderna ökar i det svenska samhället.

Gini-koefficienten, ett mått på inkomstojämlikhet, steg till 0,314 under 2024 jämfört med 0,310 året innan.

”Det är främst ökande kapitalinkomster som drivit på utvecklingen mot ökade inkomstskillnader de senaste åren”, säger Peter Gärdqvist, statistiker på SCB i en kommentar.

Den ekonomiska standarden för svenska hushåll ökade 2024 efter två år av nedgång, men når fortfarande inte upp till toppnivån från 2021.

Andelen med låg ekonomisk standard minskade samtidigt till 13,1 procent, den lägsta siffran sedan 2007.

Differentierad kompetensanvändning en möjlig väg

SNS Konjunkturråds ordförande Oskar Nordström Skans pekar på en möjlig väg framåt för att kunna lösa kompetensförsörjningen inom välfärden och samtidigt öka rekryteringe.

Enligt honom bör man använda kompetenser mer differentierat, så att högutbildad personal fokuserar på uppgifter som verkligen kräver deras kompetens medan kvalifikationskraven sänks för andra arbetsuppgifter.

”Det möjliggör höjda löner där rekryteringsproblemen är som störst utan att kostnaderna skenar, samtidigt som fler grupper kan finna arbeten i sektorn”, säger Nordström Skans.

Forskaren Georg Graetz varnar dock för en paradox: om produktiviteten ökar snabbare i andra sektorer kan det leda till att en allt större del av ekonomins efterfrågan riktas mot välfärdstjänsterna – vilket kan förvärra rekryteringsproblemen ytterligare.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

