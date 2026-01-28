Personalbrist hotar – välfärden har lägst löner i EU

I SNS Konjunkturråds senaste rapport framgår det att svenska välfärdsarbetare tjänar för lite i jämförelse med resten av Europa.

”I ett internationellt perspektiv sticker den svenska välfärdssektorn ut genom att ha lägre löner relativt den övriga ekonomin än något annat EU-land, samtidigt som sektorn är större än i de flesta andra länder”, säger Olof Åslund, en av forskarna bakom rapporten i en kommentar.

Välfärdssektorn utgör en femtedel av den svenska arbetsmarknaden men kan inte både bemannas och byggas ut under nuvarande villkor, konstaterar forskarna.

Trots att anställda inom välfärden uppger lika hög arbetstillfredsställelse som andra och upplever sina jobb som meningsfulla, är de låga relativlönerna ett centralt problem för rekryteringen.

Tre vägar – alla med höga kostnader

Enligt rapportförfattarna står politikerna inför tre huvudsakliga alternativ. Det första är att höja löner och införa riktade utbildningssubventioner för att locka fler till sektorn, men det kräver sannolikt skattehöjningar.

”Ett effektivt sätt att öka attraktiviteten, som dock inte är utan kostnad, är genom höjda relativlöner inom bristyrkena”, säger Åslund.

Det andra alternativet är att sänka formella kompetenskrav och bredda rekryteringsbasen. Rapporten visar att andelen utrikes födda i välfärden tredubblats på 20 år, men detta står i konflikt med den rådande politiska debatten om minskad migration.

Det tredje alternativet är att sänka ambitionerna genom prioriteringar och ökad produktivitet. Men forskarna är skeptiska till att teknologi och AI ensamt kan lösa personalbristen.