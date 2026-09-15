Ryssarna hamstrar sedlar – mitt under digitala rubelns premiär

Samtidigt som Kreml rullar ut sin mest omtalade finansiella innovation på decennier vänder ryssarna sig åt motsatt håll.

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Hushåll och företag har ökat sina kontantinnehav med 2 100 miljarder rubel (25,3 miljarder dollar) hittills i år, mer än de 1 800 miljarder rubel som togs ut mellan januari och augusti 2023.

Det rapporterar Moscow Times. Storbanken Sberbank räknar med en ökning på 3 800 miljarder rubel under helåret, vilket i så fall blir den största någonsin.

Släckta nät och oro för spärrade konton

Den första förklaringen är krasst praktisk. Uttagen började stiga i februari, när Ryssland inledde rutinmässiga störningar av mobilnäten för att möta ukrainska drönarattacker. Störningarna slog samtidigt ut kortterminaler och mobilbanksappar.

Den andra är oro för själva sparandet. Kommunistledaren Gennadij Zjuganov väckte uppståndelse i juni när han hävdade att de 67 000 miljarder rubel ryssarna har på bankkonton bara ”berikar bankirer” och borde riktas mot krigsinsatsen.

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Dmitrij Orlov, vice ordförande i Fora-Bank, menar att uttagsnivåerna speglar att människor gardera sig både mot nätavbrott och mot ”oroande kommentarer” från offentliga företrädare om att frysa banktillgodohavanden.

Rykten om en ny mobiliseringsvåg spelar in på samma sätt. Eftersom ryska bankkort inte fungerar utomlands måste den som planerar att lämna landet ta ut kontanter. Dagens PS har skrivit om samma mönster i utresestatistiken.