Ryssland massproducerar nya billiga vapen – med kinesiska delar

Ryssland har på kort tid utvecklat och börjat massproducera en ny generation billiga, jetdrivna drönare och kryssningsrobotar.

Med hjälp av kinesiska komponenter och en försvarsindustri som ställts om för kriget i Ukraina har Moskva skaffat sig ett försprång i utvecklingen av nya vapensystem.

De nya vapnen, däribland drönarna Geran och kryssningsroboten Banderol, är utformade för att slå mot mål på långt avstånd och samtidigt vara svåra att bekämpa.

Svårt att hålla takten i Ukraina

Utvecklingen innebär nya utmaningar för Ukrainas luftförsvar och väcker oro även inom Nato, skriver Wall Street Journal.

Ryssland har enligt analytiker lyckats ta fram och sätta de nya vapnen i produktion inom ett par år.

Genom att vidareutveckla befintliga modeller, testa dem i strid och snabbt skala upp tillverkningen har landet kunnat anpassa sig till förändrade förutsättningar på slagfältet.

Ukraina har varit framgångsrikt i att utveckla drönare och motmedel, men har betydligt mindre produktionskapacitet.

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USA och flera europeiska länder har samtidigt haft svårt att snabbt öka tillverkningen av avancerade vapensystem.

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