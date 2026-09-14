Vapen produceras på kort tid och till lågt pris. Det ger Ryssland en fördel i kriget, menar experter. Nu försöker Ukraina och dess allierade att svara.
Ryssland massproducerar nya billiga vapen – med kinesiska delar
Ryssland har på kort tid utvecklat och börjat massproducera en ny generation billiga, jetdrivna drönare och kryssningsrobotar.
Med hjälp av kinesiska komponenter och en försvarsindustri som ställts om för kriget i Ukraina har Moskva skaffat sig ett försprång i utvecklingen av nya vapensystem.
De nya vapnen, däribland drönarna Geran och kryssningsroboten Banderol, är utformade för att slå mot mål på långt avstånd och samtidigt vara svåra att bekämpa.
Svårt att hålla takten i Ukraina
Utvecklingen innebär nya utmaningar för Ukrainas luftförsvar och väcker oro även inom Nato, skriver Wall Street Journal.
Ryssland har enligt analytiker lyckats ta fram och sätta de nya vapnen i produktion inom ett par år.
Genom att vidareutveckla befintliga modeller, testa dem i strid och snabbt skala upp tillverkningen har landet kunnat anpassa sig till förändrade förutsättningar på slagfältet.
Ukraina har varit framgångsrikt i att utveckla drönare och motmedel, men har betydligt mindre produktionskapacitet.
USA och flera europeiska länder har samtidigt haft svårt att snabbt öka tillverkningen av avancerade vapensystem.
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Köper in delar från Kina
En central del i Rysslands framsteg är tillgången till kinesiska komponenter.
Enligt ukrainska bedömningar och analyser från DroneSec används bland annat kinesiska jetmotorer, navigationsdatorer och kommunikationsutrustning i de nya drönarna.
Många av komponenterna är kommersiellt tillgängliga och kan användas både civilt och militärt.
Kina har uppgett att landet reglerar export av teknik som kan användas i krig. Rysslands beroende av kinesiska leveranskedjor är samtidigt en viktig del av utvecklingen.
De nya vapnen kombinerar relativt låg kostnad med lång räckvidd och högre hastighet än tidigare drönarmodeller.
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Sparar mycket pengar
Geran-5 och Banderol uppskattas kosta omkring 100 000 dollar styck. Det kan jämföras med amerikanska Tomahawk-robotar, som kostar mer än två miljoner dollar.
Geran-drönarna utvecklades ursprungligen från iranska Shahed-modeller med propellerdrift.
Genom flera uppgraderingar har ryska ingenjörer förbättrat hastighet, navigering och motståndskraft mot elektronisk krigföring.
Geran-5 har enligt analyser tvingat Ukraina att förändra sina metoder för att bekämpa drönare.
Modellen är snabbare och mer lik en kryssningsrobot än de långsamma propellerdrönare som Ukrainas luftförsvar tidigare fokuserat på.
Inte hållbart att betala mer
För USA och Nato skapar utvecklingen ett ekonomiskt problem. Dyra luftvärnsrobotar och stridsflyg används ibland för att bekämpa billiga drönare.
Om försvararen tvingas använda vapen som kostar betydligt mer än angriparens system riskerar luftförsvaret att bli ekonomiskt ohållbart.
Västliga företag arbetar därför med billigare och snabbare motmedel. Bland annat utvecklas nya interceptorer som ska kunna bekämpa jetdrivna drönare och robotar.
Nato har samtidigt lovat att investera mer än 40 miljarder dollar i motmedel mot drönare under de kommande fem åren.
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