Riksbankens dilemma: Låg inflation trots uppsving i ekonomin

Utfallet innebär att inflationen nu ligger under Riksbankens mål på 2 procent. I januari låg KPIF-inflationen på 2,0 procent och ekonomer hade räknat med 1,8 procent för februari.

”Inflationstakten enligt snabb-KPI var oförändrad i februari. Den påverkades främst av att livsmedelspriserna ökade långsammare än tidigare och att boendekostnaderna började stiga efter en period med lägre kostnader”, uppger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB i ett pressmeddelande.

Den underliggande inflationen, exklusive energipriser, föll till 1,4 procent, ner från 1,7 procent i januari.

Experter ser låg inflation framåt

Danske Banks chefsekonom Susanne Spector bedömer att inflationen kommer att förbli låg trots ett oförutsägbart omvärldsläge. Hon menar att utfallet är ”betryggande” för Riksbanken och spår att styrräntan hålls oförändrad fram till slutet av året, enligt TT.

SEB:s seniora ekonom Robert Bergqvist är inne på samma linje och menar att dörren fortfarande är öppen för räntesänkningar, även om det sannolikt inte sker vid nästa möte, skriver Omni Ekonomi.

Avanzas sparekonom Felicia Schön bedömer att räntesänkningar är mer troliga än höjningar i närtid, även om geopolitiska konflikter skulle driva upp inflationen, rapporterar Omni. En höjning vore verkningslös eftersom eventuella prisökningar skulle bero på utbudsstörningar snarare än överhettning, menar hon.

Ovanlig situation

I en krönika i Affärsvärlden beskriver Olof Manner den nuvarande situationen som ovanlig. Svensk tillväxt tar fart tack vare ökad konsumtion, reallöneökningar och en förbättrad arbetsmarknad, förhållanden som normalt brukar driva upp inflationen snarare än sänka den.

Manner pekar på att kronan har förstärkts kraftigt de senaste månaderna, vilket minskar den importerade inflationen.

Det gör att Riksbanken nu har ett dilemma: : att antingen sänka räntan, eller avvakta för att inte elda på

en redan stark återhämtning

Marknaden har börjat prisa in en räntesänkning under första halvåret, trots att ekonomin går åt rätt håll.