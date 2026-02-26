Sverige måste vara bättre förberett på krissituationer, menar Riksbanken. Därför införs ett nytt betalsystem i sommar.
Nytt betalsystem i Sverige från och med sommaren
Ett försämrat säkerhetsläge i vår del av världen och oro för sabotage mot kritisk infrastruktur tvingar den svenska riksbanken att agera.
Sverige ska införa ett nytt reservsystem för kortbetalningar som ska kunna användas om internet slås ut.
Senast den 1 juli 2026 ska systemet vara på plats, enligt Riksbanken.
Kriget har påverkat
Initiativet kommer efter flera uppmärksammade kabelbrott i Östersjön, där undervattenskablar skadats under oklara omständigheter.
Händelserna har väckt misstankar om hybridattacker kopplade till Ryssland, något som ryska företrädare har förnekat.
Samtidigt pågår kriget i Ukraina, vilket ytterligare har skärpt beredskapen i Norden och Baltikum.
Det nya systemet utvecklas i samarbete med övriga nordiska länder och Estland. Tanken är att det ska vara möjligt att betala med kort även om internet ligger nere i upp till sju dagar, skriver Dagens PS.
Kontanter allt mindre vanligt
Tekniken bygger på att betalterminaler kan lagra och kryptera transaktioner lokalt tills uppkopplingen återställs. På så sätt kan handeln fortsätta fungera vid större störningar i kommunikationsnäten.
I dag dominerar kort och Swish i Sverige, medan kontanter endast används vid omkring var tionde butikstransaktion. Både kortbetalningar och mobila betaltjänster är dock beroende av fungerande el- och datanät.
Det gör betalningssystemet sårbart vid exempelvis sabotage, cyberattacker eller omfattande tekniska fel.
Kan vara bra i krissituation
Riksbanken har därför betonat behovet av att stärka motståndskraften i betalningssystemet.
Myndigheten uppmanar också allmänheten att behålla möjligheten att använda fysiska kort och att ha kontanter tillgängliga som reserv.
Kontanter lyfts fram som det mest robusta betalmedlet i en krissituation, även om hanteringen innebär högre kostnader för banker och handel.
Samtidigt pågår en bredare europeisk diskussion om att minska beroendet av amerikanska betaltjänstföretag som Visa och Mastercard.
Finns planer på e-krona
I ett osäkert geopolitiskt läge finns farhågor om att internationella betalningssystem kan användas som politiska påtryckningsmedel.
Planerna på en svensk e-krona och en digital euro inom EU är en del av samma strategi.
Målet är att skapa statligt kontrollerade alternativ som kan fungera oberoende av privata eller utländska aktörer och därmed stärka Europas finansiella beredskap i tider av kris.
