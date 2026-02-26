Nytt betalsystem i Sverige från och med sommaren

Ett försämrat säkerhetsläge i vår del av världen och oro för sabotage mot kritisk infrastruktur tvingar den svenska riksbanken att agera.

Sverige ska införa ett nytt reservsystem för kortbetalningar som ska kunna användas om internet slås ut.

Senast den 1 juli 2026 ska systemet vara på plats, enligt Riksbanken.

Kriget har påverkat

Initiativet kommer efter flera uppmärksammade kabelbrott i Östersjön, där undervattenskablar skadats under oklara omständigheter.

Händelserna har väckt misstankar om hybridattacker kopplade till Ryssland, något som ryska företrädare har förnekat.

Samtidigt pågår kriget i Ukraina, vilket ytterligare har skärpt beredskapen i Norden och Baltikum.

Det nya systemet utvecklas i samarbete med övriga nordiska länder och Estland. Tanken är att det ska vara möjligt att betala med kort även om internet ligger nere i upp till sju dagar, skriver Dagens PS.