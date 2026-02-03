Lannebo fonders räntechef Lars Kristian Feste delar ut beröm till Riksbankens hantering av räntan senaste åren. Men framåt är han inte säker på att Riksbanken gjort sin sina räntesänkning för den här gången.
"Då blir det svårt för Riksbanken att undvika en räntesänkning"
Mest läst i kategorin
Oljepriset rasar efter Trumps Iran-besked
Oljepriserna sjönk för andra dagen i rad under tisdagen då marknadens aktörer vägde in möjligheten till en avspänning mellan USA och Iran, samtidigt som en starkare dollar pressade priserna ytterligare. Brentoljan föll med 0,5 procent till 65,91 dollar per fat. Medan amerikanska WTI-oljan handlades kring 61,83 dollar per fat, rapporterar Reuters. Nedgången följer på måndagens …
Bitcoin rasar – varning för kryptovinter
Bitcoin har fallit kraftigt under de senaste veckorna. Kryptovalutan har tappat 40 procent sedan toppnoteringen i oktober, och flera analytiker varnar nu för att det värsta kan vara kvar. Clem Chambers, senior skribent på Forbes har tidigare förutspådde bitcoins topp 2024. Han menar att kryptomarknaden nu äntligen gått in i den kraschfas han länge varnat …
Myten om F-35:s ”kill switch” – därför står Finland starkt
I en tid av oro kring Washingtons roll i Nato diskuteras om USA kan använda vapensystem som hävstång mot sina allierade. Experter menar att Finland har förhandlat fram ett av de starkaste avtalen i F-35-programmet. Finlands stora satsning på 64 F-35-jaktplan väcker frågor om politiskt beroende av USA. I en alltmer osäker säkerhetspolitisk miljö har …
Den ekonomiska kackerlackan: Ryssland ångar på
Sedan invasionen av Ukraina inleddes har ekonomer siat om den ryska ekonomins oundvikliga sammanbrott. Efter fyra år av krig och historiskt hårda sanktioner tvingas omvärlden konstatera att Ryssland har en närmast osannolik förmåga att överleva. Trots ett massivt tryck från omvärlden står Ryssland pall. Samtidigt som svensk ekonomi darrar vid minsta räntebesked, har Ryssland utvecklat …
Musk slår samman bolag – förbereder enorm börsnotering
Elon Musk:s rymdbolag SpaceX har förvärvat hans AI-firma xAI i ett massivt uppköp som skapar världens värdefullaste privata bolag, med en uppskattad värdering på 1,25 biljonar dollar. Affären bekräftades på måndagen via en bloggpost på SpaceX:s webbplats och banar vägen för vad som kan bli den första börsnoteringen i historien. Enligt BBC värdades xAI till …
”De pekar på att styrräntan sannolikt ligger kvar länge och det är en rimlig bedömning. Samtidigt ser vi flera faktorer som kan förändra bilden”, säger han i en intervju.
Läs även: Hagströmer försvarar miljardärer: ”Ska inte ge allmosor” – Realtid
”Borde få mycket beröm”
Den 29 januari lämnade Erik Thedéen och Riksbanken sitt senaste räntebesked. Och som väntat lät man ränta ligga still som Realtid också rapporterat inför.
”Att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad är logiskt givet dagens läge. Svensk ekonomi utvecklas väl med tillväxt och sjunkande arbetslöshet, samtidigt som facket visar stort ansvar med måttliga lönekrav”, kommenterar nu Lannebos räntechef Lars Kristian Feste.
”De borde få mycket beröm för sitt agerande, eftersom deras linje är en viktig förklaring till att inflationen har fallit tillbaka till acceptabla nivåer.”
Framåt är riksbankens prognos att räntan i Sverige kommer ligga still – men Lannebos expert är inte så säker på att det blir fallet.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
”Det är ett wildcard för räntesänkningen”
I en intervju som publicerats på Lannebos egen webb pekar han ut framförallt två faktorer som kan tvinga fram en räntesänkning från riksbanken.
Kronan och matmomsen.
”Kronan har stärkts mycket mer än Riksbankens prognos. Det är ett wildcard i räntesättningen. En starkare krona dämpar inflationen ytterligare och påverkar centralbankens handlingsutrymme”, säger han och utvecklar;
”Den sänkta matmomsen kommer sannolikt inte höjas igen enligt schemat, och löneökningarna ser fortsatt måttliga ut. Det skulle kunna hålla inflationen nere på ungefär en procent under längre tid. Då blir det svårt för Riksbanken att undvika räntesänkningar.”
Svensk ekonomi står stark
När det gäller svensk ekonomi i stort ser Lars Kristian Feste mycket positivt på läget.
”Svensk ekonomi har visat betydande motståndskraft. Vi har sett en tydlig förbättring i produktion och arbetsmarknad under slutet av förra året”, aanalyserar han och fortsätter;
”Konsumentförtroendet är fortfarande skört, men rörelsen är i rätt riktning. De största riskerna ligger i geopolitiken och i hur exportsektorn påverkas av utvecklingen i Europa och USA. Men i grunden står Sverige stabilt, både genom en ansvarsfull lönerörelse och en finanspolitik som ännu inte blivit överdrivet expansiv.”
”När investerare flyttar ut ur USA kommer en del av kapitalet tillbaka till Sverige och stärker kronan, utan att de fundamentala faktorerna nödvändigtvis ändrats”, avslutar ränteexperten.
Läs även: Analyshuset: Tre nya aktier vi tror extra på i februari – Realtid
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.