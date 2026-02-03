03 feb. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

MISSA INTE:

Försvarsjätten satsar stort på svensk mark

Realtid.se
Börs & finans

"Då blir det svårt för Riksbanken att undvika en räntesänkning"

”Kronan har stärkts mycket mer än Riksbankens prognos. Det är ett wildcard i räntesättningen", säger Lars Kristian Feste, räntechef på Lannebo.
”Kronan har stärkts mycket mer än Riksbankens prognos. Det är ett wildcard i räntesättningen", säger Lars Kristian Feste, räntechef på Lannebo. (Foto: Lannebo fonder)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 03 feb. 2026Publicerad: 03 feb. 2026

Lannebo fonders räntechef Lars Kristian Feste delar ut beröm till Riksbankens hantering av räntan senaste åren. Men framåt är han inte säker på att Riksbanken gjort sin sina räntesänkning för den här gången.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

”De pekar på att styrräntan sannolikt ligger kvar länge och det är en rimlig bedömning. Samtidigt ser vi flera faktorer som kan förändra bilden”, säger han i en intervju.

Läs även: Hagströmer försvarar miljardärer: ”Ska inte ge allmosor” – Realtid

”Borde få mycket beröm”

Den 29 januari lämnade Erik Thedéen och Riksbanken sitt senaste räntebesked. Och som väntat lät man ränta ligga still som Realtid också rapporterat inför.

”Att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad är logiskt givet dagens läge. Svensk ekonomi utvecklas väl med tillväxt och sjunkande arbetslöshet, samtidigt som facket visar stort ansvar med måttliga lönekrav”, kommenterar nu Lannebos räntechef Lars Kristian Feste.

”De borde få mycket beröm för sitt agerande, eftersom deras linje är en viktig förklaring till att inflationen har fallit tillbaka till acceptabla nivåer.”

Framåt är riksbankens prognos att räntan i Sverige kommer ligga still – men Lannebos expert är inte så säker på att det blir fallet.

ANNONS

”Det är ett wildcard för räntesänkningen”

ANNONS

I en intervju som publicerats på Lannebos egen webb pekar han ut framförallt två faktorer som kan tvinga fram en räntesänkning från riksbanken.

Kronan och matmomsen.

”Kronan har stärkts mycket mer än Riksbankens prognos. Det är ett wildcard i räntesättningen. En starkare krona dämpar inflationen ytterligare och påverkar centralbankens handlingsutrymme”, säger han och utvecklar;

”Den sänkta matmomsen kommer sannolikt inte höjas igen enligt schemat, och löneökningarna ser fortsatt måttliga ut. Det skulle kunna hålla inflationen nere på ungefär en procent under längre tid. Då blir det svårt för Riksbanken att undvika räntesänkningar.”

Svensk ekonomi står stark

När det gäller svensk ekonomi i stort ser Lars Kristian Feste mycket positivt på läget.

”Svensk ekonomi har visat betydande motståndskraft. Vi har sett en tydlig förbättring i produktion och arbetsmarknad under slutet av förra året”, aanalyserar han och fortsätter;

”Konsumentförtroendet är fortfarande skört, men rörelsen är i rätt riktning. De största riskerna ligger i geopolitiken och i hur exportsektorn påverkas av utvecklingen i Europa och USA. Men i grunden står Sverige stabilt, både genom en ansvarsfull lönerörelse och en finanspolitik som ännu inte blivit överdrivet expansiv.”

ANNONS

”När investerare flyttar ut ur USA kommer en del av kapitalet tillbaka till Sverige och stärker kronan, utan att de fundamentala faktorerna nödvändigtvis ändrats”, avslutar ränteexperten.

Läs även: Analyshuset: Tre nya aktier vi tror extra på i februari – Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
kronanLanneboRäntaRiksbankenValuta
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS