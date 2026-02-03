"Då blir det svårt för Riksbanken att undvika en räntesänkning"

”De pekar på att styrräntan sannolikt ligger kvar länge och det är en rimlig bedömning. Samtidigt ser vi flera faktorer som kan förändra bilden”, säger han i en intervju.

Läs även: Hagströmer försvarar miljardärer: ”Ska inte ge allmosor” – Realtid

”Borde få mycket beröm”

Den 29 januari lämnade Erik Thedéen och Riksbanken sitt senaste räntebesked. Och som väntat lät man ränta ligga still som Realtid också rapporterat inför.

”Att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad är logiskt givet dagens läge. Svensk ekonomi utvecklas väl med tillväxt och sjunkande arbetslöshet, samtidigt som facket visar stort ansvar med måttliga lönekrav”, kommenterar nu Lannebos räntechef Lars Kristian Feste.

”De borde få mycket beröm för sitt agerande, eftersom deras linje är en viktig förklaring till att inflationen har fallit tillbaka till acceptabla nivåer.”

Framåt är riksbankens prognos att räntan i Sverige kommer ligga still – men Lannebos expert är inte så säker på att det blir fallet.