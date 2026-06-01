SpaceX står inför en stor börsnotering. Därefter kan det slås ihop med Tesla och bli ett av världens största noterade bolag, enligt spekulationerna.
Musk kan slå ihop sina bolag – och skapa en gigant
Spekulationerna om en sammanslagning mellan Elon Musks bolag Tesla och SpaceX har tagit fart efter uppgifter om interna diskussioner kring en möjlig affär.
Om en fusion blir verklighet skulle det skapa ett företag värt omkring 3 400 miljarder dollar.
Det skulle göra koncernen till ett av världens största börsbolag.
Skulle kunna bli störst
Diskussionerna har fått ytterligare bränsle sedan SpaceX tidigare i år integrerade AI-bolaget xAI i verksamheten.
Flera investerare och analytiker menar att Elon Musk på sikt kan vilja samla sina viktigaste teknikföretag under ett gemensamt paraply med fokus på artificiell intelligens, rymdteknik, robotik och autonom transport.
Enligt uppgifter värderas SpaceX inför en planerad börsnotering till omkring 1 750 miljarder dollar, medan Tesla värderas till cirka 1 650 miljarder dollar, skriver Fortune.
Tillsammans skulle de därmed passera både Amazon och Microsoft i marknadsvärde och bli ett av världens största noterade bolag.
SpaceX går med förlust
Förespråkare ser en fusion som ett sätt att stärka Teslas position efter flera år av pressade vinster och vikande lönsamhet.
SpaceX, som fortfarande rider på optimismen kring rymdverksamheten och satellitnätverket Starlink, skulle samtidigt kunna använda sina högt värderade aktier som betalningsmedel i en affär.
Men flera analytiker varnar för att de ekonomiska utmaningarna skulle bli betydande.
Tesla redovisade omkring 3,9 miljarder dollar i vinst under de senaste fyra kvartalen, medan SpaceX enligt bolagets prospekt gjorde en förlust på nära 5 miljarder dollar under förra året.
Kan ta nästa steg
Sammantaget skulle koncernen därmed visa ett negativt resultat på ungefär en miljard dollar.
Båda bolagen står dessutom inför omfattande investeringar i AI-infrastruktur, datacenter, robotik och självkörande teknik.
Enligt bedömare kommer kapitalbehoven att överstiga kassaflödena under flera år framöver, vilket kan leda till ytterligare aktieemissioner eller ökad upplåning.
Trots frågetecken kring lönsamheten fortsätter marknaden att spekulera i om Musk kommer att ta nästa steg i sitt försök att bygga ett sammanhängande teknikimperium. Om affären genomförs blir det den största företagsfusionen i historien.
