Musk kan slå ihop sina bolag – och skapa en gigant

Spekulationerna om en sammanslagning mellan Elon Musks bolag Tesla och SpaceX har tagit fart efter uppgifter om interna diskussioner kring en möjlig affär.

Om en fusion blir verklighet skulle det skapa ett företag värt omkring 3 400 miljarder dollar.

Det skulle göra koncernen till ett av världens största börsbolag.

Skulle kunna bli störst

Diskussionerna har fått ytterligare bränsle sedan SpaceX tidigare i år integrerade AI-bolaget xAI i verksamheten.

Flera investerare och analytiker menar att Elon Musk på sikt kan vilja samla sina viktigaste teknikföretag under ett gemensamt paraply med fokus på artificiell intelligens, rymdteknik, robotik och autonom transport.

Enligt uppgifter värderas SpaceX inför en planerad börsnotering till omkring 1 750 miljarder dollar, medan Tesla värderas till cirka 1 650 miljarder dollar, skriver Fortune.

Tillsammans skulle de därmed passera både Amazon och Microsoft i marknadsvärde och bli ett av världens största noterade bolag.

